El 'Paspoortgate' amenaza con dinamitar la Eredivisie: hasta 133 partidos, bajo sospecha

El fútbol neerlandés vive uno de los mayores escándalos de su historia reciente. Lo que comenzó como una simple reclamación del NAC Breda tras caer goleado por el Go Ahead Eagles (6-0) ha derivado en una crisis que amenaza con sacudir los cimientos de la Eredivisie.

El club denunció alineación indebida por la participación de Dean James, un futbolista que, pese a haber nacido en Países Bajos, habría perdido su condición de comunitario al nacionalizarse indonesio. Según la normativa, al renunciar a su ciudadanía neerlandesa pasaría a ser extracomunitario, lo que implica la necesidad de un permiso de trabajo para poder competir en el país, requisito que presuntamente no cumplía.

El caso, lejos de ser aislado, ha destapado un problema mucho mayor. Diferentes investigaciones apuntan a que al menos una docena de jugadores en la Eredivisie se encontrarían en una situación similar tras haber optado por representar a selecciones como Indonesia, Surinam, Cabo Verde o Trinidad y Tobago. Países que no permiten la doble nacionalidad y que obligan, por tanto, a renunciar al pasaporte neerlandés.

La magnitud del escándalo es tal que ya afecta a múltiples clubes. Equipos como el Ajax o el Feyenoord se han sumado a las acciones legales iniciadas, mientras que otros han optado por apartar temporalmente a jugadores implicados para evitar riesgos mayores.

En total, el conflicto podría impactar en hasta 133 partidos disputados esta temporada, una cifra récord que pone en jaque la validez de la competición. De prosperar la demanda del NAC, se abriría la puerta a repetir encuentros, modificar clasificaciones e incluso alterar ascensos, descensos y plazas europeas.

Lista completa de jugadores implicados Tjaronn Chery --> NEC Nimega (Surinam) Etienne Vaessen ---> Groningen (Surinam) Richonell Margaret ---> Go Ahead Eagles (Surinam) Dean James ---> Go Ahead Eagles (Indonesia) Ayini Santos ---> Sparta Rotterdam (Cabo Verde) Jamiro Monteiro ---> PEC Zwolle (Cabo Verde) Mees Hilgers ---> Twente (Indonesia) Justin Hubner ---> Fortuna Sittard (Indonesia) Dion Malone ---> Telstar (Surinam) Yannick Leliendal ---> FC Volendam (Surinam) Mawouna Amevor ---> FC Volendam (Togo) Déron Payne ---> FC Volendam (Trinidad y Tobago) Djevencio van der Kust ---> Heracles Almelo (Surinam) Miliano Jonathans ---> Excelsior (Indonesia)

El fallo judicial, previsto para los próximos días, marcará un antes y un después. No solo por las consecuencias deportivas, sino también por el golpe reputacional a la federación neerlandesa, cuestionada por haber permitido la inscripción de jugadores que podrían no cumplir con los requisitos legales.

Más allá de los despachos, el caso evidencia un vacío entre la legislación migratoria y la normativa deportiva. Una zona gris que ahora amenaza con provocar un auténtico terremoto en el fútbol europeo. Mientras tanto, la Eredivisie espera una resolución oficial que podría convertir una temporada entera en papel mojado.