"Paso las noches en la discoteca"

A nadie sorprende a estas alturas José Mourinho. O sí. El portugués no ha perdido con el paso de los años esa ironía que le caracteriza. Los éxitos futbolísticos pasaron a mejor vida y al técnico de Setúbal sólo le queda su cuota de protagonismo en las ruedas de prensa, donde sigue siendo el "puto amo", como dijo Pep Guardiola en aquellas celebérrimas declaraciones.

Alineaciones aleatorias

El Fenerbahçe, club al que dirige el luso, tiene la Superliga turca fuera de alcance: a cinco puntos del Galatasaray y con un partido más que su eterno rival de Estambul. Todo apunta a que Mou no continuará la próxima campaña, en busca de otros retos, y en tierras otomanas empiezan a estar un poco hartos de sus salidas de tono.

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Fenerbahce / EFE

La última, en la noche del viernes. A pesar de golear al Basaksehir por 4-1, 'The Special One' compareció ante los medios con rostro serio y dejó a los periodistas un par de frases que engrosan su largo listado de bravuconadas públicas. Preguntado por la variabilidad de las alineaciones, ha ordenado 31 onces diferentes, Mourinho sacó su vena más amarga para responder. "Tengo 25 monedas con las caras de los jugadores. Antes del partido los tiro al aire, los 11 que caen en la mesa son los titulares, los demás van al banquillo. Así lo hago yo", decía sin esbozar ni una leve sonrisa.

Pero la cosa fue a más y dejó a los presentes ojipláticos. El portugués añadió: "Entre semana, paso las noches en las discotecas de Estambul divirtiéndome, y así es como elijo al equipo titular. Es sencillo".

José Mourinho ha dejado varias perlas en su estancia en tierras otomanas. El luso no ha conseguido ningún título con el Fenerbahçe y sus apariciones ante los medios de comunicación se han convertido en objeto de debate en la prensa local. En noviembre, cuando llevaba unas semanas en el cargo, no dudó en decir: "Estoy enfadado con la gente del Fenerbahçe que me trajo aquí, me contaron la mitad de la historia. Si me hubieran dicho todo, no habría venido al Fenerbahçe". Posteriormente insinuó que había corrupción en el campeonato turco y espetó: Es demasiado gris, es demasiado oscuro, huele mal...

La idea de Mourinho es dejar la Superliga turca este verano, aunque todavía tiene contrato, y buscar una nueva aventura. A él le encantaría regresar a la Premier League, algo que ya ha manifestado en varias ocasiones, pero su futuro en los banquillos podría pasar por Arabia.