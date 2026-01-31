¿Qué pasó con Moukoko? El adolescente que no podía parar de marcar goles y Eto'o señaló como "el próximo crack después de Messi"

Hace unos años, eran muy pocos los que no conocían a Youssoufa Moukoko. Siendo un adolescente, ya era considerado un prodigio del fútbol y, por tanto, la gran sensación europea. Su nombre aparecía en todas las portadas y los 144 goles en 88 partidos que marcó en categorías inferiores del Borussia Dortmund eran una carta de presentación que permitía pensar casi más en el futuro que en el presente.

El delantero internacional con Alemania, pero nacido en Yaoundé (Camerún), rompía récords a un ritmo frenético, coleccionaba elogios de leyendas del gol como Samuel Eto’o, o de su compañero por entonces, Erling Haaland, y parecía destinado a defender a los mejores equipos del mundo, Barça y Madrid incluidos, pero su 'boom' terminó antes de tiempo. El pasado miércoles, en el Camp Nou, reapareció en la vida de muchas personas que ya lo habían olvidado. Y eso que solo tiene 21 años y, por ende, toda una vida en el fútbol por delante.

Declive en el mercado

Moukoko llegó a estar tasado en 30 millones de euros sin haber cumplido la mayoría de edad. Hoy, según Transfermarkt, su valor ha caído hasta los 7 millones. El Copenhague, equipo que se hizo con sus servicios en verano cuando el Dortmund tiró definitivamente la toalla con él, lo compró por incluso menos: 5 millones de euros. Y en Dinamarca, lejos de las cinco grandes ligas, tampoco es un delantero diferencial: 3 goles en 16 partidos de liga. De hecho, algunas fuentes asegurán que incluso puede salir en los días que quedan de mercado, porque lo consideran un "fichaje fallido".

Hay un joven jugador en el Borussia Dortmund llamado Youssoufa Moukoko. Tiene 15 años y es el próximo gran jugador, para mí, después de Lionel Messi" Samuel Eto'o — Exjugador del Barça

El contraste es brutal. En 2020, Samuel Eto’o no dudó cuando le preguntaron por un talento a fichar para el Barça: “Hay un joven jugador en el Borussia Dortmund llamado Youssoufa Moukoko. Tiene 15 años y es el próximo gran jugador, para mí, después de Lionel Messi. Podríamos preparar el futuro del Barça muy bien”, comentó el camerunés.

Youssoufa Moukoko, en un partido con el Borussia Dortmund / EFE

Aún no había debutado con el primer equipo 'borusser', pero toda Europa ya lo conocía. El motivo era tan simple como descomunal: 144 goles en 88 partidos en las categorías inferiores del Dortmund. El diario ‘BILD’ incluso publicó una entrevista cuando tenía 13 años, en la que el propio Moukoko no escondía su ambición: “Mi objetivo es ser profesional en Dortmund, ganar la Champions League con el Borussia y conseguir el Balón de Oro”. Hoy, ese horizonte parece extremadamente lejano.

Vendido por solo 5 millones de euros

En el Signal Iduna Park acabaron tirando la toalla con él, aunque no fue algo repentino. En la temporada en la que el Dortmund alcanzó la final de la Champions League, Moukoko apenas disputó 18 minutos en la competición reina. En la 2024-25 salió cedido al Niza, sin lograr relanzar su carrera.

Moukoko en la concentración de Alemania / EFE

Los récords, eso sí, quedan ya para la historia. En noviembre de 2020 se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Bundesliga con el Dortmund, con 16 años y un día. Un mes después fue también el debutante más joven de la Champions League, con 16 años y 18 días, batiendo marcas en ambas competiciones. Pero entre lesiones y falta de continuidad, su talento se fue diluyendo.

El reciente partido de Champions contra el Barça volvió a poner su nombre en el foco mediático. A sus 21 años, Moukoko sigue siendo joven, pero ya carga con la etiqueta de ‘juguete roto’. Ni siquiera fue titular: jugó 25 minutos finales, suficientes para despertar recuerdos y cierta melancolía. Todavía hay tiempo para el resurgir. Pero la pérdida de confianza, su rol secundario y el desplome de su valor de mercado no permiten pensar demasiado en positivo.