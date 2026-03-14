Paso definitivo para la Bombonera: llegaría a 80.000 espectadores

Boca Juniors es un histórico del fútbol argentino y mundial, y el club lleva tiempo intentando remodelar su estadio, la Bombonera. El presidente del club, Juan Román Riquelme, compareció este sábado en los medios oficiales del club anunciando que la entidad ha presentado formalmente el proyecto para ampliar el feudo 'xeneize'.

Por ahora, el nuevo proyecto permitiría ampliar el estadio actual en el barrio de La Boca sin tener que construir uno nuevo, y pese a que el club ya ha presentado todos los trámites, estó pendiente de una última autorización administrativa para comenzar las obras de parte de Ferrosur, la empresa que es responsable de la línea férrea cercana a la Bombonera.

"Estamos contentos de estar acá. Hemos terminado un montón de cosas que teníamos que hacer y ahora podemos contar lo que tenemos para contar", empezó contando el presidente. "Si nos dan el último permiso, los hinchas de Boca van a poder empezar a soñar con nuestra cancha".

El plan actual es pasar de los 57.000 espectadores a los 80.000 con la construcción de nuevas áreas de gradas en las actuales zonas VIP y agregar un nuevo nivel de asientos, manteniendo su peculiar forma. Además, en 2029, tener parte del techo parcial instalado: "Es la primera vez que siento que estamos a punto de hacer realidad el sueño de los aficionados de Boca, que es ampliar nuestro estadio".

"No nos moveremos ni un centímetro, al contrario de lo que ha dicho la oposición, que era construir el campo a 100 metros de aquí. La Bombonera no se puede mover de aquí; no engañemos a la afición", dijo Riquelme.

Sobre la posible compra de las casas detrás de la tribuna VIP vertical, Riquelme explicó que "entre quince y veinte edificios están catalogados como patrimonio histórico por la ciudad de Buenos Aires", por lo que sería "imposible" una intervención sobre ellos.

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El máximo rival de Boca, River Plate, anunció a finales de enero que ampliaría su estadio, el Monumental, de 85.000 espectadores a 101.000.