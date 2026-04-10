Paso adelante en la renovación de Luis Enrique con el PSG

Luis Enrique y Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain y Luis Enrique. El tándem perfecto. El preparador asturiano es feliz en la ciudad del amor, y la entidad capitalina está encantada con sus prestaciones. Cuando dos partes se entienden así, lo natural es prolongar la relación.

La renovación de Lucho está bien encarrilada desde hace meses. De hecho, en enero ya explicamos en SPORT que el PSG le había planteado una ampliación de tres temporadas, pasando de 2027 a 2030 su vinculación en el Parque de los Príncipes.

En esa misma línea apunta la última información de 'RMC Sport', que asegura que las negociaciones avanzan a buen ritmo. Ambas partes están cada vez más cerca de un acuerdo definitivo que ligaría a Luis Enrique con el conjunto parisino hasta 2030.

Luis Enrique, en el duelo ante el Toulouse / TERESA SUAREZ / EFE

La intención del club es dejar todos los detalles cerrados antes de que termine la temporada, aunque el anuncio oficial se realizará una vez se haya definido el recorrido del equipo en la Champions League.

Luis Enrique se siente plenamente realizado en París. Se ha ganado la confianza de Nasser Al-Khelaïfi y de Luis Campos, ha construido un proyecto ganador con una filosofía e identidad propias y, por si fuera poco, condujo al club a conquistar su primera y ansiada ‘Orejona’.

Sintonía con Campos y Al-Khelaïfi

El rotativo francés apunta, además, a un aumento salarial significativo para el técnico de 55 años, que pasaría a situarse entre los tres entrenadores mejor pagados de Europa. Sin embargo, el aspecto económico no es una prioridad para Lucho, que ni siquiera presta atención a los sueldos del resto dentro del club.

Cabe recordar que en febrero de 2025 el PSG ya anunció la ampliación de su contrato hasta 2027, junto a las de varios pilares de la plantilla como Vitinha, Achraf Hakimi y Nuno Mendes.

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Luis Enrique, en el centro con su medalla, al lado del director deportivo del PSG, Luis Campos, y de su presidente, Nasser Al-Khelaifi, a la derecha. | EFE / EFE

Esta nueva prórroga no hace más que reforzar la idea de un proyecto sólido y estable en París, en plena sintonía con Luis Campos, cuyo contrato también se extiende hasta 2030. Una muestra más de la excelente relación entre la dirección deportiva, el presidente Nasser Al-Khelaïfi y el propio Luis Enrique.