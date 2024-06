¿Qué está pasando en los 'grandes' banquillos de Europa?

El adiós prematuro de entrenadores como Xavi, Klopp o Tuchel, que anunciaron hace meses su intención de abandonar sus respectivos banquillos, hacía pensar que este verano iba a haber un 'baile' importante de técnicos entre los mejores clubes de Europa. Sin embargo, pocos podían presagiar que iban a ser tantos cambios cuando apenas llevamos unos días desde que acabó la temporada pasada.

Hasta once de los mejores banquillos del Viejo Continente tendrán entrenador nuevo la próxima campaña o iniciarán con un técnico que, hasta hace nada, tenía todos los números de salir por la puerta de atrás. La Serie A y la Premier League son las ligas donde hay más 'grandes' que empiezan un nuevo ciclo, pero en España, Alemania y Portugal también hay equipos 'top' que les toca empezar de cero en la temporada que viene. Lo repasamos.

Mucho movimiento en la Serie A

La tiranía del Inter esta temporada en Italia, donde se ha mostrado con una superioridad aplastante, ha obligado a los otros 'grandes' del fútbol transalpino a darle una vuelta de tuerca a sus respectivos proyectos y confíar en nuevos capitanes al mando. El Nápoles, después de una temporada horrorosa en la que defendía el trono, ha fiado su suerte a Antonio Conte, un técnico que ha dado tantos resultados como generado polémicas.

Antonio Conte, nuevo entrenador del Nápoles / SPORT.es

El enérgico entrenador italiano estará obligado a devolver al cuadro partenopeo a la Champions la próxima temporada y habrá que ver qué pasa con algunas de sus estrellas como Osimhen y Kvaratskhelia, que tendrán ofertas importantes en este mercado de fichajes.

El Milan también se ha movido. Quiere una plantilla joven, con gente de la casa y ha apostado por Fonseca. La Juve, por su parte, ha ido con todo a por Motta, que ha sido con el Bolonia la gran sorpresa de Italia la pasada campaña. Un técnico con carácter y con un estilo de juego mucho más asociativo que el de Allegri, que se ha ido del Juventus Stadium por la puerta de atrás tras la polémica desatada por su celebración de la Coppa.

Dos nuevos nombres y un 'se queda' en la Premier

El adiós prematuro de Jürgen Klopp obligó a la directiva del Liverpool a buscar un recambio. Tuvo todo el tiempo del mundo y optó por Arne Slot, el hasta ahora técnico del Feyenoord. Se trata de un perfil de entrenador muy parecido al alemán, por lo que el proyecto del cuadro 'red' no debería ser muy distinto del que inició Klopp en su día.

Arne Slot asumirá el lugar de Klopp en el Liverpool / EFE

Sí habrá presumiblemente más cambios en el Chelsea. La directiva 'blue' y Pochettino decidieron separar sus caminos justo cuando parecía que todo empezaba a encaminarse. Tras un primer tramo de temporada realmente decepcionante, el preparador argentino había lograr encauzar el proyecto y llevar al equipo hasta disputar Europa la próxima campaña. Sin embargo, en el mejor momento del proyecto quizás, habrá que empezar uno nuevo. Enzo Maresca será el encargado de dirigirlo después de subir al Leicester City a la Premier League. Es un discípulo de Pep Guardiola.

En el United finalmente no habrá cambio de entrenador, pero no será porque no haya habido rumores. Hace escasos días, Ten Hag estaba sentenciado e iba a ser cesado. Sin embargo, en las últimas horas todas las informaciones apuntan a que el neerlandés seguirá comandando la nave 'red devil' pese a firmar otra temporada para olvidar más allá de ganar la FA Cup. Seguramente el trofeo copero le ha salvado de la quema. El United necesita un reset urgente.

Dos 'novatos' en los banquillos alemanes

Tuchel anunció su marcha, luego tanto él como el Bayern quisieron darse una segunda oportunidad y, finalmente, decidieron separar los caminos. Todo eso en apenas unos pocos meses de diferencia. Al final, el germano hizo las maletas y dejó sitio para que Vincent Kompany, sin ninguna experiencia en un equipo 'grande', cogiera las riendas. Avalado por Pep Guardiola, que lo tuvo de jugador, el belga tendrá la papeleta de iniciar un nuevo proyecto con la duda de algunas vacas sagradas como Joshua Kimmich. Veremos a qué nivel puede estar el Bayern esta temporada.

Kompany, presentado / AP

El otro 'grande' de Alemania, el Dortmund, también ha vivido una situación un tanto surrealista con su entrenador. Según el 'Bild', Hummels, capitán general y buque insignia del equipo, pidió la destitución de Edin Terzic para poder renovar su contrato y seguir ligado al Dortmund.

Había puesto a todo el vestuario en contra del técnico para que así el club pudiera cesarlo cuanto antes. Y lo logró. El Dortmund cesó a su técnico, pero también obligó a Hummels a buscarse sitio en otro equipo después de su comportamiento. Así, ahora mismo el club 'borusser' está sin entrenador. Nuri Sahin, exjugador del equipo, suena con fuerza para sentarse en el banquillo del Signal Iduna Park.

España, Francia e Italia, con menos movimientos

Otro de los líos en los banquillos ha tenido su foco en Barcelona. Primero Xavi anunciaba su adiós a final de temporada, luego el club le pedía que se quedara y él aceptaba y, finalmente, el propio Barça era el que optaba por su no continuidad. Un serial que finalizó con el egarense saliendo por la puerta de atrás y con la llegada de Hansi Flick.

En Marsella, por su parte, siguen buscando entrenador. Fonseca dejó el club para firmar por el Milan y Pablo Longoria está en busca de un técnico para encabezar el nuevo proyecto. Sonó con mucha fuerza Sergio Conceiçao, que salió del Oporto tras una temporada horrible, pero ahora parece que todas las miradas apuntan a Roberto de Zerbi. El italiano, tras despedirse del Brighton después de una gran aventura en Inglaterra, está más que disponible.

De Zerbi aparece en la lista de futuribles para el banquillo del Milan / EFE

Por último, está el caso del Oporto. Conceiçao salió tras una campaña en la que los 'dragones' se quedaron fuera de la Champions y estuvieron siempre lejos del todopoderoso Sporting de Portugal. Además, graves conflictos en el vestuario dejaron su cargo muy tocado. Finalmente el club presidido ahora por Villas Boas decidió que su etapa el frente del banquillo de Do Dragao había llegado a su fin. Vitor Bruno será el nuevo entrenador.