¿Qué pasa con Xavi Simons?

Nunca es una decisión sencilla cambiar de aires. Xavi Simons se decantó este verano por abandonar el RB Leipzig para emprender una nueva aventura en el Tottenham. Después de dos años jugando a un excelente nivel en tierras alemanas, el jugador neerlandés optaba por dar el salto a la Premier League de la mano de los 'Spurs'.

El verano no resultó nada fácil para Simons. Pese a tener claro desde un primer momento su voluntad de salir del RB Leipzig, su adiós se alargó más de lo que estaba previsto. De hecho, llegó a disputar un par de partidos de la actual temporada con el equipo alemán en el mes de agosto e incluso se le relacionó con el FC Barcelona. Pero, ya en los últimos días de mercado, su fichaje por el Tottenham se hizo realidad.

Xavi Simons, nuevo jugador del Tottenham / Tottenham

Los 'Spurs' pagaron 60 millones de euros fijos más otros 10 en variables para hacerse con sus servicios en una clara apuesta de presente y futuro. Tras ganar la Europa League y lograr el billete a la Champions, la directiva inglesa tenía claro que debía reforzar el equipo con nombres de primer nivel. Y, entre los elegidos, estuvo Xavi Simons.

Sin lugar a dudas, era un nombre que entusiasmaba a los aficionados del Tottenham. Sin embargo, esta ilusión, el precio de su incorporación y las expectativas puestas en él están lejos del rendimiento que está mostrando el neerlandés sobre el terreno de juego. Hasta la fecha, ha jugado un total de 980 minutos repartidos en 18 partidos, y todavía no se ha podido estrenar de cara a portería.

Simons en su presentación con el Tottenham / Evening Standard

En las últimas dos temporadas en el Leipzig, Simons firmó diez (2023-24) y once goles (2024-25). El ex jugador del Barça o PSG tiene cierta facilidad para ver portería, pero este curso no está siendo determinante en este aspecto. De hecho, apenas está gozando de buenas oportunidades de cara a gol y le falta ser resolutivo en los metros finales. Pero ¿por qué no está alcanzando el nivel que realmente puede ofrecer?

Apoyado por Thomas Frank

Hay muchos motivos que explican este frenazo de Xavi Simons: ritmo de la liga, físico de los rivales, adaptación a una nueva forma de jugar... En ese sentido, su propio entrenador, Thomas Frank, intentó explicar hace unos días las causas de este rendimiento del jugador neerlandés: "Hay una razón por la que tenemos a Xavi aquí. Es un jugador muy bueno en todos los aspectos, ha entrenado bien estos últimos días y, en general, está entrenando bien. No es la primera vez que un jugador llega a la Premier League y necesita un poco de adaptación para arrancar con buen pie".

"Además, la Premier es una liga física en la que hay que jugar partidos cada tres o cuatro días. Y aun por encima en un equipo que quizás no está del todo sincronizado todavía. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? Pues es parte del proceso”, agregó el técnico. Lo cierto es que, a veces, simplemente hay que tener paciencia, aunque en el mundo del fútbol es complicado. Xavi Simons tiene un talento y una calidad excepcionales, y bien seguro que será capaz de sacar a la luz su mejor versión.