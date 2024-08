¿Qué pasa con Sergio Ramos?

El futuro de Sergio Ramos sigue más incierto que nunca. Desde que el de Camas comunicara su decisión de abandonar el Sevilla, el central aún no ha firmado por ningún equipo. En este último tramo de mercado, su nombre ha sonado menos que nunca y, de esta manera, su próximo destino es una incógnita.

Pero el paso del tiempo le ha dado la razón a Ramos. En su acto de despedida como jugador sevillista, insistió en todo momento que su marcha no estaba ligada a la firma por un nuevo club: "Quería aclarar que no he firmado con ningún equipo. Hay opciones, pero antes quería cerrar mi etapa en el Sevilla. Gracias a Dios hay alguna que otra propuesta que pueda ser interesante, pero no me he planteado qué vamos a hacer ni a qué sitio de la bola vamos a tirar. No hay nada firmado, no hay compromisos y después de esto ya veremos la decisión que tomamos".

Su marcha del Sevilla tuvo un significado claro. El ex del Sevilla no renovó por su falta de confianza en el proyecto liderado por Del Nido JR. Además, el sueldo del central no era acorde con la jerarquía y su nivel. Estas situaciones desencadenaron una salida que era un secreto a voces durante las últimas jornadas de competición.

UNA LIGA EXÓTICA, SU PRÓXIMO DESTINO

Pero ya han pasado meses desde su salida y, en pleno agosto, el 'camero' aún no tiene equipo. Durante el mercado han sonado diferentes destinos para el jugador, todos ellos, en ligas exóticas. Pese a que su futuro sigue siendo incierto, lo que parece más que claro es que su próximo club no estará en Europa, abandonando, de esta manera, la máxima competición.

La MLS parece ser su destino más probable. En el acto de despedida como sevillista del pasado mes de junio, el andaluz fue preguntado por Estados Unidos, concretamente el Inter Miami. Pese a no dar ningún tipo de pistas, reconoció que era un país que 'le encanta'.

Sergio Ramos, defensa del Sevilla / EFE

Otra liga que le ha tentado durante los últimos meses es Arabia. En caso de que se uniera a esta liga exótica, se sumaría a la lista de los múltiples jugadores que han querido buscar suerte en este país. Su vinculación con esta competición no es nueva. Antes de que firmase por el Sevilla, durante el mercado pasado, el Al-Ittihad ya presentó una oferte para hacerse con sus servicios, pero el central decidió volver a la que fue su casa.

El mercado avanza y Ramos sigue sin encontrar un nuevo equipo. Desde que pusiera fin a su historia con el Sevilla ya han pasado varios meses, pero, en pleno agosto, el futuro del camero sigue más incierto que nunca. Lo que si está claro es que su próximo destino será en una liga exótica, para poder firmar, de esta manera, un último contrato antes de decir 'adiós' a su carrera como futbolista profesional.