Algo pasa con Palmer

"Cole Palmer: Wanted", diarios y periodistas de Inglaterra se preguntan donde se encuentra el talentoso delantero del Chelsea. Después de un increíble debut en el club londinense marcando 27 goles y repartiendo 15 asistencias y un arranque excelso en la presente temporada con exhibiciones como el 'póker' ante el Brighton y el hat-trick de asistencias ante los Wolves, el exjugador del City vive su peor momento desde su llegada en verano de 2023, 9 partidos consecutivos sin marcar.

Cole Palmer ya empezó el año de una manera amarga, el número '20' del Chelsea se le ve impreciso, con menos confianza y muy dubitativo a la hora de encarar: "Bien hecho chicos, +3. No os preocupéis, volveré", advirtió Cole Palmer hace apenas 1 mes después de la goleada de su equipo en la Premier League donde no pudo ni marcar ni asistir. Pese a esta afirmación, la mejor versión del futbolista no ha vuelto, el pasado domingo el conjunto Blue se enfrentaba a uno de los colistas y Palmer falló el primer penalti de su carrera.

Anteriormente, había marcado sus 12 tiros penales en la Premier League, batiendo el récord de intentos perfectos que poseía anteriormente el ex mediocampista del Manchester City, Yaya Toure. Hasta entonces había marcado cuatro con el sub-18 del Manchester City, uno con los Three Lions en un amistoso y doce con el Chelsea.

Cole Palmer se lamenta tras fallar el primer penalti de su carrera / EFE

Palmer lleva una racha de nueve partidos sin marcar en todas las competiciones, que se remonta a su último gol el 14 de enero contra el Bournemouth. Y además, la última vez que registró una asistencia se remonta incluso más atrás, al 1 de diciembre, siendo estas sus rachas sin goles más largas desde que se unió al Chelsea.

El ex portero del Chelsea, Mark Schwarzer, fue crítico con el delantero: "El penalti de Cole Palmer no fue obra de alguien con mucha confianza. Decidió buscar la potencia en lugar de la colocación real y el portero lo hace muy bien. No fue su mejor penalti",

"En este momento, Cole Palmer no está teniendo éxito. Cuanto más tiempo pase, habrá más frustración y más egoísmo y más decisiones equivocadas tomará", afirmó el exjugador acerca de su mala situación.

Además de no encontrar puerta, puede considerarse uno de sus peores partidos ya que fue sustituido en el minuto 73, el cuarto partido más temprano en el que ha sido sustituido desde que se unió al club. El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, supo encontrar una razón por la cual no acabó el partido:

"Es muy fácil: Cole no entrenó ayer y durante la noche no se sintió bien. El motivo por el que no entrenó ayer es que ha tenido fiebre y diarrea en las últimas 48 horas. Esta mañana se ha despertado y me ha dicho: Quiero estar en el campo porque quiero ayudar a este equipo, a este club, a jugar la Champions League"

Además, Maresca ha querido hablar del bache por el que pasa su estrella: "Cuando marcas un gol estás más feliz porque tus goles ayudan al equipo a ganar. Pero en general Cole está bien. Está feliz". Él sabe que le ha costado marcar goles en este momento pero que es algo normal que durante la temporada puede pasar. Viéndolo durante el entrenamiento no crees que le esté afectando, es fantástico".

El Chelsea sigue sin convencer, pero mantiene su objetivo europeo

A pesar de haber encadenado dos victorias seguidas por primera vez desde noviembre y diciembre, el Chelsea aún no parece haber recuperado por completo su mejor versión. El domingo, la afición mostró su descontento al abuchear a los jugadores por los pases hacia atrás, y tras el gol de Cucurella, Maresca animó a los aficionados a hacer más ruido.

Tras el partido, el técnico italiano defendió su filosofía de juego: "La gente debe entender que este es nuestro estilo y así seguiremos jugando. Generamos muchas ocasiones hoy, eso es lo importante". También criticó la percepción de que ganar es sencillo comparando su partido con otro de la primera liga inglesa: "El Leicester mantuvo el 0-0 contra el Arsenal hasta el minuto 83 y lo mismo contra el City. Si alguien cree que el fútbol es como jugar a la PlayStation, está equivocado".

En diciembre, el Chelsea parecía candidato al título, situándose segundo y despertando la ilusión de sus aficionados. Sin embargo, una mala racha de solo dos victorias en 10 encuentros revivió los cánticos de "queremos nuestro Chelsea de vuelta".

Aun con dudas, el triunfo más reciente permite al equipo superar al Manchester City y colocarse cuarto, volviendo a soñar con la clasificación a la Liga de Campeones, un objetivo clave bajo la nueva directiva. El Chelsea afronta ahora un calendario complicado con duelos ante Arsenal y Tottenham, además de enfrentarse a Liverpool, Newcastle y Manchester United en sus últimos 10 partidos de liga.