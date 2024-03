¿Qué pasa con Ben White? "No quiere ser convocado con la selección"

La sorpresa saltaba en el pasado Mundial de Qatar, cuando Inglaterra comunicaba que Ben White, central del Arsenal, abandonaba la concentración: "Ha regresado a casa y no se espera que vuelva a la plantilla en lo que queda de torneo. Pedimos que se respete su privacidad en este momento". Saltaban las alarmas, y más cuando el 'Daily Star' y 'The Athletic informaban del verdadero motivo de su marcha.

Una pelea entre el propio jugador 'gunner' y Steve Holland, asistente de Southgate, habrían llevado a White a marcharse de la concentración de la selección inglesa. Ello, sumado a que el central no había sumado ni un solo minuto en los tres partidos que llevaba Inglaterra disputados en el Mundial provocaron la furiosa reacción del futbolista. No quería ser suplente y no se lo tomó demasiado bien. Southgate negó cualquier polémica y zanjó el debate. Pero todo se ha reactivado en los últimos días.

Suplente en Qatar

White, después de un enorme temporadón, estaba llamado a ser pieza importante en la Eurocopa que se disputará próximamente en Alemania. Sin embargo, todo saltó por los aires cuando el propio jugador decidió no acudir a la llamada de Southgate para los amistosos de este parón internacional.

Así se explicó el seleccionador inglés: "No puedo sentarme aquí y decir que White no merece estar. Edu (director deportivo del Arsenal) nos llamó la semana pasada para decirnos que no quiere ser convocado en este momento. Es una gran lástima. Para mi es una vergüenza. Es un jugador que me gusta mucho, que llevamos a la Eurocopa y al Mundial. Hablé con él después de Qatar porque quería llamarlo pero había claramente reticencias por su parte y no sé del todo por qué".

De esta forma, Ben White parece tener claro que no piensa acudir a la llamada de Inglaterra mientras Southgate y su cuerpo técnico sigan en el banquillo de los 'Three Lions'. Una decisión tremendamente dura y complicada para el seleccionador, que pierde a un futbolista que podía ser clave en el eje de la zaga. De central y lateral diestro, White ha demostrado en el Arsenal ser de los mejores del mundo.

"Tengo que respetarlo y quiero dejarle la puerta abierta porque es un buen jugador. No está disponible, pero lo único que diré es que no hay ningún problema entre nosotros, en absoluto. Tampoco con Steve Holland", sentenció Southgate para zanjar el caso en las últimas horas. Veremos qué hay de verdad en todo esto. De momento, lo único que hay seguro es que White no está con Inglaterra pese a estar físicamente en perfectas condiciones.