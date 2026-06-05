Partidos de fútbol de hoy, viernes 5 de junio: horario, canal y dónde ver por TV

Restan tan solo días para que la Copa Mundial de Fútbol de 2026 reúna a los mejores futbolistas del mundo en un único torneo, por lo que todas las selecciones, integrantes y no integrantes de la competición, han empezado a llevar a cabo amistosos internacionales con el objetivo de prepararse para la gran cita mundialista, incluyendo el día de hoy, viernes 5 de junio.

A diferencia del resto de la semana, la jornada de hoy estará enmarcada en una abultada serie de enfrentamientos entre selecciones femeninas de todo el continente por las Clasificatorias para el Mundial Femenino de la FIFA, entre los que destacan Bélgica contra Luxemburgo, Alemania contra Noruega y, por encima de todo, España contra Inglaterra, pues en este último encuentro participan dos de las máximas candidatas a llevarse el trofeo más grande del fútbol de selecciones.

Por su parte, los conjuntos masculinos tendrán su respectiva dosis de fútbol aunque en forma de amistosos internacionales, proveyéndonos enfrentamientos interesantes como Paraguay - Nicaragua, Canadá - República de Irlanda y Eslovaquia - Montenegro que serán de gran ayuda para seguir preparándonos de cara a la cita mundialista que tendrá lugar la semana entrante.

Partidos de fútbol hoy viernes 5 de junio

Eslovaquia - Montenegro tendrá lugar a las 18:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Bélgica - Luxemburgo, a las 20:15 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Alemania - Noruega, a las 20:35 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

España - Inglaterra, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y TDP Play.

Paraguay - Nicaragua, a la madrugada de viernes a sábado a las 00:15 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

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Canadá - República de Irlanda, a la madrugada de viernes a sábado a las 01:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y M+ Fanzone.