Partidos de fútbol de hoy, viernes 26 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, viernes 26 de diciembre.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los alusivos a la Copa Africana de Naciones, entre los que se encuentran disputas interesantes como Egipto - Sudáfrica y Marruecos - Malí.

Partidos de fútbol hoy viernes 26 de diciembre

Angola - Zimbaue tendrá lugar a las 13:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Egipto - Sudáfrica, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Zambia - Comoras, a las 18:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Marruecos - Malí, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Vamos y Movistar Liga de Campeones.

Manchester United - Newcastle, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.