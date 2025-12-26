FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy, viernes 26 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV
Este viernes 26 de diciembre se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos principalmente por la Copa Africana de Naciones
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, viernes 26 de diciembre.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los alusivos a la Copa Africana de Naciones, entre los que se encuentran disputas interesantes como Egipto - Sudáfrica y Marruecos - Malí.
Partidos de fútbol hoy viernes 26 de diciembre
Angola - Zimbaue tendrá lugar a las 13:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
Egipto - Sudáfrica, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
Zambia - Comoras, a las 18:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
Marruecos - Malí, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Vamos y Movistar Liga de Campeones.
Manchester United - Newcastle, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
- Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones
- Rashford y su infancia: 'Cuando crecí me di cuenta de lo que había pasado mi madre
- Decisión tomada con Mastantuono
- El segundo 'Dream Team' de Cruyff que pudo ser y no fue: 'Con Zidane tuvo que romper un compromiso
- Víctor Sada: 'Íbamos ganando a los Lakers y Ron Artest me pegó una hostia
- El central Marcos Senesi entra en la órbita del Barça
- Daniel Lacalle, economista: 'Los salarios han subido un 17% pero la inflación...
- El surrealista giro en la carrera del ex azulgrana James Nnaji