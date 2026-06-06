Partidos de fútbol de hoy, sábado 6 de junio: horario, canal y dónde ver por TV

Restan tan solo días para que la Copa Mundial de Fútbol de 2026 reúna a los mejores futbolistas del mundo en un único torneo, por lo que todas las selecciones, integrantes y no integrantes de la competición, han empezado a llevar a cabo amistosos internacionales con el objetivo de prepararse para la gran cita mundialista, incluyendo el día de hoy, sábado 6 de junio.

Las próximas horas nos dejarán con la fecha más cargada de partidos variados y atractivos de la última semana, empezando por un Bélgica - Túnez en la tarde que dará el pistoletazo de salida a una serie de enfrentamientos que impedirán que pase una hora del sábado sin buen fútbol por ver.

Por parte de los candidatos europeos a adjudicarse el mundial, enfrentamientos como Portugal - Chile, Estados Unidos - Alemania e Inglaterra - Nueva Zelanda se erigen como los protagonistas, mientras que las selecciones candidatas de Sudamérica como Brasil y Argentina se estarán enfrentando a Egipto y Honduras, respectivamente.

Además, los combinados femeninos de Brasil y Estados Unidos llevarán a cabo un amistoso que enfrentará a dos selecciones históricas de la disciplina, de manera que, en todo momento tanto de la tarde como incluso de la noche, siempre habrá un encuentro interesante para disfrutar.

Partidos de fútbol hoy sábado 6 de junio

Bélgica - Túnez tendrá lugar a las 15:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Rumanía - Gales, a las 19:45 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Portugal - Chile, a las 19:45 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Estados Unidos - Alemania, a las 20:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y M+ Fanzone.

Inglaterra - Nueva Zelanda, a las 22:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Brasil - Estados Unidos (femenino), a las 23:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y TDP Play.

Brasil - Egipto, a la madrugada de sábado a domingo a las 00:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

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Argentina - Honduras, a la madrugada de viernes a sábado a las 02:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y M+ Fanzone.