Partidos de fútbol de hoy, sábado 27 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, sábado 27 de diciembre.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Nottingham Forest - Manchester City por parte de la Premier League, Pisa - Juventus por la Serie A y Senegal - RD del Congo por la Copa Africana de Naciones, aunque no son las únicas citas de gran interés.

Partidos de fútbol hoy sábado 27 de diciembre

Nottingham Forest - Manchester City tendrá lugar a las 13:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Arsenal - Brighton, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Senegal - RD del Congo, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar Liga de Campeones.

Chelsea - Aston Villa, a las 18:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Pisa - Juventus, a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.