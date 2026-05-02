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Partidos de fútbol de hoy, sábado 2 de mayo: horario, canal y dónde ver por TV

Este sábado 2 de mayo se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Bayern Múnich - Heidenheim, Arsenal - Fulham y Osasuna - Barcelona

El Barça prepara su partido contra Osasuna

El Barça prepara su partido contra Osasuna

EFE

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Estamos aproximándonos al final de temporada en las principales ligas de fútbol a lo largo de todo el mundo, por lo que cada fecha de ahora en adelante será vital para determinar los campeones de cada competencia, al igual que los clasificados a las próximas ediciones de los torneos continentales e, incluso, los descendidos de todas las divisiones, tal y como es el caso del día de hoy, sábado 2 de mayo.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Olympique Lyoness - Arsenal por parte de las semifinales de la Champions League femenina, de una llave cuyo partido de ida terminó en victoria para las Gunners; el Bayern Múnich - Heidenheim por parte de la Bundesliga, de la cual ya son campeones matemáticos; el PSG - Lorient por la Ligue 1, en la que no pueden dejar caer puntos dada la cercana persecución del Lens; el Arsenal - Fulham por la Premier League, en la que los de Mikel Arteta no pueden dejar perder más puntos para no volver a ceder el liderato al Manchester City; y el Osasuna - Barcelona por LaLiga, en donde los culés pueden proclamarse campeones siempre y cuando el Real Madrid pierda mañana con el Espanyol.

Partidos de fútbol hoy sábado 2 de mayo

Olympique Lyoness - Arsenal tendrá lugar a las 15:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Disney+ Premium.

Bayern Múnich - Heidenheim, a las 15:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

PSG - Lorient, a las 17:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de TV5 Monde.

Arsenal - Fulham, a las 18:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Noticias relacionadas

Osasuna - Barcelona, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

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