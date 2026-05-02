Partidos de fútbol de hoy, sábado 2 de mayo: horario, canal y dónde ver por TV

Estamos aproximándonos al final de temporada en las principales ligas de fútbol a lo largo de todo el mundo, por lo que cada fecha de ahora en adelante será vital para determinar los campeones de cada competencia, al igual que los clasificados a las próximas ediciones de los torneos continentales e, incluso, los descendidos de todas las divisiones, tal y como es el caso del día de hoy, sábado 2 de mayo.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Olympique Lyoness - Arsenal por parte de las semifinales de la Champions League femenina, de una llave cuyo partido de ida terminó en victoria para las Gunners; el Bayern Múnich - Heidenheim por parte de la Bundesliga, de la cual ya son campeones matemáticos; el PSG - Lorient por la Ligue 1, en la que no pueden dejar caer puntos dada la cercana persecución del Lens; el Arsenal - Fulham por la Premier League, en la que los de Mikel Arteta no pueden dejar perder más puntos para no volver a ceder el liderato al Manchester City; y el Osasuna - Barcelona por LaLiga, en donde los culés pueden proclamarse campeones siempre y cuando el Real Madrid pierda mañana con el Espanyol.

Partidos de fútbol hoy sábado 2 de mayo

Olympique Lyoness - Arsenal tendrá lugar a las 15:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Disney+ Premium.

Bayern Múnich - Heidenheim, a las 15:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

PSG - Lorient, a las 17:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de TV5 Monde.

Arsenal - Fulham, a las 18:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

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Osasuna - Barcelona, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.