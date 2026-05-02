FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy, sábado 2 de mayo: horario, canal y dónde ver por TV
Este sábado 2 de mayo se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Bayern Múnich - Heidenheim, Arsenal - Fulham y Osasuna - Barcelona
Estamos aproximándonos al final de temporada en las principales ligas de fútbol a lo largo de todo el mundo, por lo que cada fecha de ahora en adelante será vital para determinar los campeones de cada competencia, al igual que los clasificados a las próximas ediciones de los torneos continentales e, incluso, los descendidos de todas las divisiones, tal y como es el caso del día de hoy, sábado 2 de mayo.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Olympique Lyoness - Arsenal por parte de las semifinales de la Champions League femenina, de una llave cuyo partido de ida terminó en victoria para las Gunners; el Bayern Múnich - Heidenheim por parte de la Bundesliga, de la cual ya son campeones matemáticos; el PSG - Lorient por la Ligue 1, en la que no pueden dejar caer puntos dada la cercana persecución del Lens; el Arsenal - Fulham por la Premier League, en la que los de Mikel Arteta no pueden dejar perder más puntos para no volver a ceder el liderato al Manchester City; y el Osasuna - Barcelona por LaLiga, en donde los culés pueden proclamarse campeones siempre y cuando el Real Madrid pierda mañana con el Espanyol.
Partidos de fútbol hoy sábado 2 de mayo
Olympique Lyoness - Arsenal tendrá lugar a las 15:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Disney+ Premium.
Bayern Múnich - Heidenheim, a las 15:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
PSG - Lorient, a las 17:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de TV5 Monde.
Arsenal - Fulham, a las 18:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Osasuna - Barcelona, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
- ¡El Barça quiere devolverle al PSG el 'robo' de Dro!: tantean a la perla de la cantera parisina
- Sale a la luz la cita de Lamine Yamal con su nuevo amor
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- Inglaterra clama al cielo con Luis Díaz: 'Es absolutamente ridículo
- Estaremos en la regla del 1-1 antes del 30 de junio, seguro
- Klopp no entrenará al Real Madrid
- El surrealista factor que podría dificultar al Barça el regreso a la regla 1:1
- La estrategia de Jorge Mendes para cerrar el fichaje de Bernardo Silva por el Barça