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Partidos de fútbol de hoy, miércoles 3 de junio: horario, canal y dónde ver por TV

Este miércoles 3 de junio se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como Luxemburgo - Italia, Polonia - Nigeria y Países Bajos - Argelia

Países Bajos, en su empate contra Ecuador durante su último amistoso internacional

Países Bajos, en su empate contra Ecuador durante su último amistoso internacional / El Comercio

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Restan tan solo días para que la Copa Mundial de Fútbol de 2026 reúna a los mejores futbolistas del mundo en un único torneo, por lo que todas las selecciones, integrantes y no integrantes de la competición, han empezado a llevar a cabo amistosos internacionales con el objetivo de prepararse para la gran cita mundialista, incluyendo el día de hoy, miércoles 3 de junio.

Así, pues, dentro de la abultada fecha que nos deparan las próximas horas, destacan enfrentamientos como el de Luxemburgo - Italia, siendo precisamente uno de los pocos encuentros del día que no incluye a ningún equipo que asista al Mundial, al igual que el Polonia - Nigeria, el cual recuerda que leyendas como Robert Lewandowski no podrán disputar un último campeonato del mundo antes de su retiro.

Comparativamente, Países Bajos y Argelia se verán en el terreno de juego en el que es el partido más interesante de la tarde entre selecciones que sí acudirán a la Copa Mundial, mientras se presentan otras contiendas como la de República Democrática del Congo contra Dinamarca y Croacia Sub-21 contra Qatar Sub-23 que ayudarán a amenizar la aún más espera ante el comienzo de la reunión futbolera más grande del globo, aunque prácticamente ninguno tendrá retransmisión oficial en España.

Partidos de fútbol hoy miércoles 3 de junio

Croacia Sub-21 - Qatar Sub-23 tendrá lugar a las 17:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

República Democrática del Congo - Dinamarca, a las 18:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Luxemburgo - Italia, a las 18:45 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Polonia - Nigeria, a las 18:45 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

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Países Bajos - Argelia, a las 18:45 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

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