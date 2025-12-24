Partidos de fútbol de hoy, miércoles 24 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 24 de diciembre.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los alusivos a la Copa Africana de Naciones, entre los que se encuentran disputas interesantes como Costa de Marfil - Mozambique y Camerún - Gabón.

Partidos de fútbol hoy miércoles 24 de diciembre

Burkina Faso - Guinea Ecuatorial tendrá lugar a las 13:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Argelia - Sudán, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

Costa de Marfil - Mozambique, a las 16:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Vamos y Movistar Liga de Campeones.

Camerún - Gabón, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.