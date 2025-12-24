FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy, miércoles 24 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV
Este miércoles 24 de diciembre se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos principalmente por la Copa Africana de Naciones
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 24 de diciembre.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los alusivos a la Copa Africana de Naciones, entre los que se encuentran disputas interesantes como Costa de Marfil - Mozambique y Camerún - Gabón.
Partidos de fútbol hoy miércoles 24 de diciembre
Burkina Faso - Guinea Ecuatorial tendrá lugar a las 13:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
Argelia - Sudán, a las 16:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.
Costa de Marfil - Mozambique, a las 16:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Vamos y Movistar Liga de Campeones.
Camerún - Gabón, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
- El central que más gusta a Deco
- La bronca del capitán Raphinha
- El Mónaco habría descartado ya el fichaje de Ansu en junio
- El proyecto de Ernesto Valverde en el Athletic hace agua: su renovación, aparcada
- Los tres refuerzos de Hansi Flick para enero: así está la enfermería del Barça
- Fenerbahçe - Barça, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
- Pedri: 'Sin duda me gustaría volver a jugar con Messi
- Álvaro Morata y Alice Campello, al descubierto: 'No ha sido posible