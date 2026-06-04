Partidos de fútbol de hoy, jueves 4 de junio: horario, canal y dónde ver por TV

Restan tan solo días para que la Copa Mundial de Fútbol de 2026 reúna a los mejores futbolistas del mundo en un único torneo, por lo que todas las selecciones, integrantes y no integrantes de la competición, han empezado a llevar a cabo amistosos internacionales con el objetivo de prepararse para la gran cita mundialista, incluyendo el día de hoy, jueves 4 de junio.

Tras la tanda de partidos del día de ayer, hoy se repite la expectativa por ver buen fútbol a través de disputas como las que realizarán Suecia y Grecia junto a República Checa y Guatemala, donde los primeros mencionados de ambos partidos se preparan para sus respectivas participaciones en el Mundial.

Sin embargo, los reflectores se los llevan los duelos de España contra Irak y Francia contra Costa de Marfil, pues en ambos casos se tiene a una candidata a adjudicarse el campeonato mundial demostrando que tiene lo necesario para ser considerada como tal, calentando motores de cara al inicio del mismo la próxima semana.

Además, disputas como México - Serbia también tendrán lugar en la madrugada, de forma que las próximas 24 horas estarán repletas de buen fútbol que ayudarán a prepararse adecuadamente para la realización del torneo más importante de selecciones en cuestión de días.

Partidos de fútbol hoy jueves 4 de junio

Suecia - Grecia tendrá lugar a las 19:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

España - Irak, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y TDP Play.

Francia - Costa de Marfil, a las 21:10 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

República Checa - Guatemala, a la madrugada de jueves a viernes a las 02:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

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México - Serbia, a la madrugada de jueves a viernes a las 04:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y M+ Fanzone.