FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy, jueves 26 de febrero: horario, canal y dónde ver por TV
Este jueves 26 de febrero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como Stuttgart - Celtic y Celta de Vigo - PAOK de la Europa League y Fiorentina - Jagiellonia de la Conference League
El cuadro final de la fase de eliminación directa de la Europa League y la Conference League está por encontrar su versión culminante, ya que el día de hoy, jueves 26 de febrero, se estarán llevando a cabo los partidos de vuelta de los play-offs de ambas competiciones.
Así, pues, dentro de la abultada fecha que nos deparan las próximas horas, destacan enfrentamientos como el Stuttgart - Celtic, que encuentra en los alemanes el vencedor más plausible tras golear en la ida; el Celta de Vigo - PAOK, donde las anotaciones de Aspas y Swedberg en el primer partido tienen a los celtistas clasificados a octavos; y el Nottingham Forest - Fenerbahce, luego de que los ingleses avasallasen a los turcos en una inesperada ida unilateral.
Partidos de fútbol hoy jueves 26 de febrero
Fiorentina - Jagiellonia, de Conference League, tendrá lugar a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 7.
Stuttgart - Celtic, de Europa League, a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
Celta de Vigo - PAOK, de Europa League, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.
Nottingham Forest - Fenerbahce, de Europa League, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de tabii, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 10 y Movistar Liga de Campeones 12.
Santos - Vasco Da Gama, del Brasileirão, a las 23:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Independiente del Valle - Inter Miami, amistoso, a las 03:00 de la madrugada del sábado (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
- Real Madrid - Benfica: resumen, resultado y goles del partido de la Champions League
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- El mensaje de Rashford tras la cumbre de sus agentes con el Barça
- Contundente y dura respuesta del Barça tras darle la razón el CTA
- ¡Piqué se burla de Arbeloa en pleno centro de Madrid para presentar la nueva temporada de la Kings League!
- Bastoni prefiere al Inter y se aleja del Barça
- Los tenistas pierden la esperanza con Alcaraz: 'Es mucho más fuerte que nosotros
- El plantón de Julián Álvarez a Simeone que dará que hablar: 'No me extrañaría que fuera suplente ante el Barça en el Camp Nou