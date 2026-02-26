Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Partidos de fútbol de hoy, jueves 26 de febrero: horario, canal y dónde ver por TV

Este jueves 26 de febrero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como Stuttgart - Celtic y Celta de Vigo - PAOK de la Europa League y Fiorentina - Jagiellonia de la Conference League

El Celta de Vigo venció al PAOK (2-1) en la ida, por lo que actualmente tiene un pie en octavos de final

El Celta de Vigo venció al PAOK (2-1) en la ida, por lo que actualmente tiene un pie en octavos de final / Estadio Deportivo

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

El cuadro final de la fase de eliminación directa de la Europa League y la Conference League está por encontrar su versión culminante, ya que el día de hoy, jueves 26 de febrero, se estarán llevando a cabo los partidos de vuelta de los play-offs de ambas competiciones.

Así, pues, dentro de la abultada fecha que nos deparan las próximas horas, destacan enfrentamientos como el Stuttgart - Celtic, que encuentra en los alemanes el vencedor más plausible tras golear en la ida; el Celta de Vigo - PAOK, donde las anotaciones de Aspas y Swedberg en el primer partido tienen a los celtistas clasificados a octavos; y el Nottingham Forest - Fenerbahce, luego de que los ingleses avasallasen a los turcos en una inesperada ida unilateral.

Partidos de fútbol hoy jueves 26 de febrero

Fiorentina - Jagiellonia, de Conference League, tendrá lugar a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 7.

Stuttgart - Celtic, de Europa League, a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

Celta de Vigo - PAOK, de Europa League, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

Nottingham Forest - Fenerbahce, de Europa League, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de tabii, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 10 y Movistar Liga de Campeones 12.

Santos - Vasco Da Gama, del Brasileirão, a las 23:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Independiente del Valle - Inter Miami, amistoso, a las 03:00 de la madrugada del sábado (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

