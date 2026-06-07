FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy, domingo 7 de junio: horario, canal y dónde ver por TV
Este domingo 7 de junio se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como Dinamarca - Ucrania, Marruecos - Noruega y Colombia - Jordania
Restan tan solo días para que la Copa Mundial de Fútbol de 2026 reúna a los mejores futbolistas del mundo en un único torneo, por lo que todas las selecciones, integrantes y no integrantes de la competición, han empezado a llevar a cabo amistosos internacionales con el objetivo de prepararse para la gran cita mundialista, incluyendo el día de hoy, domingo 7 de junio.
Luego del día de ayer, que tuvo como protagonistas a numerosas selecciones candidatas al título como Alemania, Inglaterra, Argentina y Brasil, las próximas horas serán más modestas en lo que a los enfrentamientos se refiere, aunque contando con combinados que pueden dar la sorpresa durante la realización del Mundial.
Dinamarca - Ucrania, Marruecos - Noruega, Ecuador - Guatemala y Colombia - Jordania son tan solo algunas de las disputas que se estarán llevando a cabo en las próximas horas, y de entre los cuales se anticipa que salgan vistazos de las que pueden ser revelaciones durante el torneo internacional.
Partidos de fútbol hoy domingo 7 de junio
Dinamarca - Ucrania tendrá lugar a las 18:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Kosovo - Andorra, a las 19:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Croacia - Eslovenia, a las 20:45 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Marruecos - Noruega, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y M+ Fanzone.
Grecia - Italia, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Ecuador - Guatemala, a las 22:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.
Colombia - Jordania, a la madrugada de domingo a lunes a las 01:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar Liga de Campeones y M+ Fanzone.
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