FÚTBOL
Partidos de fútbol de hoy, domingo 3 de mayo: horario, canal y dónde ver por TV
Este domingo 3 de mayo se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Manchester United - Liverpool, Inter - Parma y Espanyol - Real Madrid
Estamos aproximándonos al final de temporada en las principales ligas de fútbol a lo largo de todo el mundo, por lo que cada fecha de ahora en adelante será vital para determinar los campeones de cada competencia, al igual que los clasificados a las próximas ediciones de los torneos continentales e, incluso, los descendidos de todas las divisiones, tal y como es el caso del día de hoy, domingo 3 de mayo.
De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Manchester United - Liverpool por parte de la Premier League, donde ambos compiten por quedarse con el podio de la tabla y asegurar su clasificación a Champions League; el Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund por parte de la Bundesliga, de la cual el Bayern ya es el campeón; el Inter - Parma por la Serie A, en la que los de Cristian Chivu pueden convertirse en campeones en caso de ganar; el Olympique Lyon - Rennes por la Ligue 1, en la que los locales ya no aspiran al campeonato pero sí a mantener su clasificación hacia la Liga de Campeones; y el Espanyol - Real Madrid por LaLiga, en donde los merengues pueden postergar el campeonato del Barcelona y hacerlo disputar el título en El Clásico la próxima semana.
Partidos de fútbol hoy domingo 3 de mayo
Manchester United - Liverpool tendrá lugar a las 16:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund, a las 17:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Inter - Parma, a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.
Olympique Lyon - Rennes, a las 18:45 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.
Espanyol - Real Madrid, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.
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