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Partidos de fútbol de hoy, domingo 3 de mayo: horario, canal y dónde ver por TV

Este domingo 3 de mayo se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Manchester United - Liverpool, Inter - Parma y Espanyol - Real Madrid

El Manchester United ha logrado recomponerse de la mano de Michael Carrick al final de temporada

El Manchester United ha logrado recomponerse de la mano de Michael Carrick al final de temporada / FotMob

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Estamos aproximándonos al final de temporada en las principales ligas de fútbol a lo largo de todo el mundo, por lo que cada fecha de ahora en adelante será vital para determinar los campeones de cada competencia, al igual que los clasificados a las próximas ediciones de los torneos continentales e, incluso, los descendidos de todas las divisiones, tal y como es el caso del día de hoy, domingo 3 de mayo.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Manchester United - Liverpool por parte de la Premier League, donde ambos compiten por quedarse con el podio de la tabla y asegurar su clasificación a Champions League; el Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund por parte de la Bundesliga, de la cual el Bayern ya es el campeón; el Inter - Parma por la Serie A, en la que los de Cristian Chivu pueden convertirse en campeones en caso de ganar; el Olympique Lyon - Rennes por la Ligue 1, en la que los locales ya no aspiran al campeonato pero sí a mantener su clasificación hacia la Liga de Campeones; y el Espanyol - Real Madrid por LaLiga, en donde los merengues pueden postergar el campeonato del Barcelona y hacerlo disputar el título en El Clásico la próxima semana.

Partidos de fútbol hoy domingo 3 de mayo

Manchester United - Liverpool tendrá lugar a las 16:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund, a las 17:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Inter - Parma, a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Olympique Lyon - Rennes, a las 18:45 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Noticias relacionadas

Espanyol - Real Madrid, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

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