Partidos de fútbol de hoy, domingo 28 de diciembre: horario, canal y dónde ver por TV

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una gran selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, domingo 28 de diciembre.

De entre los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas, destacan los del Cremonese - Napoli y Atalanta - Inter por parte de la Serie A, Crystal Palace - Tottenham por la Premier League y Costa de Marfil - Camerún por la Copa Africana de Naciones, aunque no son las únicas citas de gran interés.

Partidos de fútbol hoy domingo 28 de diciembre

Milan - Verona, a las 12:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Cremonese - Napoli tendrá lugar a las 15:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Crystal Palace - Tottenham, a las 17:30 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Atalanta - Inter, a las 18:45 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de DAZN.

Costa de Marfil - Camerún a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.