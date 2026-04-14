Partidos más cortos y solo equipos grandes: El fútbol ideal del propietario del Nápoles

Para Aurelio De Laurentiis la crisis del fútbol italiano no es casualidad y en el declive del mismo vislumbra a lo lejos una crisis en la popularidad del fútbol y su sustentabilidad económica.

Antes de ser propietario del Nápoles, De Laurentiis ya se codeaba con las figuras más reconocidas del cine italiano y Hollywood, donde aprendió a manejarse en el mundo de los negocios. Desde su mirada como empresario, el problema del fútbol es claro: hay muy pocos goles y "no es espectacular". ¿La solución? Cambiar las reglas.

Un nuevo fútbol

Para captar la atención y ofrecer un mayor espectáculo dentro del campo, propone reducir el tiempo de juego a dos mitades de 25 minutos, donde el reloj corra únicamente cuando la pelota está en juego.

"Año con año el fútbol perderá a la generación más joven, porque no tienen la paciencia para ver un partido muy lento en la televisión", compartió de Laurentiis en una entrevista para 'The Athletic' (New York Times).

Scott McTominay (izq.) controla la pelota durante un partido ante el Milan en la Serie A / EFE

Simultáneamente, quitaría las tarjetas de amonestación, sustituyendo la amarilla por la exclusión inmediata de un jugador durante cinco minutos y la roja por una exclusión de 20 minutos; perjudicando a los equipos al momento y afectando el desarrollo del partido.

"La nueva generación es nuestro oro. Si no la satisfacemos, moriremos. No tendrás la misma participación que has tenido los últimos 100 años", sentenció.

El 'calcio' de los ricos

Atendiendo la crisis del fútbol en Italia, asegura que perderse tres mundiales consecutivos es consecuencia de "no vivir con el fútbol", considerando que vendría bien implementar clases de análisis de fútbol en las escuelas, para formar "aficionados y entrenadores más inteligentes".

Pero no lo ve solo como un problema de quienes lo consumen, sino de quienes lo producen. Posiblemente su propuesta más polémica es la de reducir la cantidad de equipos que compiten en las ligas nacionales y no afiliar a equipos de los pueblos pequeños.

"No puedes tener (en la liga) un (equipo de un) pueblito con 50 mil habitantes. ¿Cuánta gente mirará el partido?", se cuestionó a la vez que sugirió que la cantidad mínima de aficionados para participar en la liga debería ser de un millón, para asegurar el bienester económico de la liga y los clubes.

Aficionados del Napoli celebran el título de Serie conquistado en 2023 / EFE

Por el bien de los aficionados

Aunque las propuestas del propietario del Napoli pueden generar polémica y sonar alejadas del fútbol que conocemos, al final del día, argumenta que todo lo que busca en la gestión de su equipo es que sea para beneficio del aficionado.

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"Los aficionados son mis clientes, así que trabajo para ellos. Debo tomar siempre en consideración lo que piensan", reconoció De Laurentiis al realizar las declaraciones para el diario estadounidense.