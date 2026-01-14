FÚTBOL
Partidos de Copa África de hoy, miércoles 14 de enero: horario, canal y dónde ver por TV
Este miércoles 14 de enero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Senegal - Egipto y Nigeria - Marruecos
Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 14 de enero, en el seno de la Copa África.
Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Senegal - Egipto y Nigeria - Marruecos, ambos como parte de unas semifinales que se estarán llevando a cabo para determinar quiénes disputarán la corona el domingo 18 de enero.
Partidos de Copa África hoy miércoles 14 de enero
Senegal - Egipto tendrá lugar a las 18:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.
Nigeria - Marruecos, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Presentación de Joao Cancelo con el Barça, en directo: reacciones y última hora del anuncio del fichaje
- La sanción a Frenkie de Jong ya es oficial
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- Esperpento Endrick: el Madrid puso una cláusula para revocar su cesión en enero
- ¡Klopp se pronuncia sobre el Madrid!