FÚTBOL

Partidos de Copa África de hoy, miércoles 14 de enero: horario, canal y dónde ver por TV

Este miércoles 14 de enero se llevarán a cabo enfrentamientos llamativos como el Senegal - Egipto y Nigeria - Marruecos

Senegal se clasificó a semifinales tras eliminar a Malí (1-0) de la Copa África

Senegal se clasificó a semifinales tras eliminar a Malí (1-0) de la Copa África / MSN

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Como cada semana desde que comenzó la temporada, el fútbol internacional nos trae decenas de enfrentamientos llamativos que ningún fanático del deporte se puede perder, incluyendo una selección de ellos a llevarse a cabo el día de hoy, miércoles 14 de enero, en el seno de la Copa África.

Los principales duelos que tendrán lugar en las próximas horas son Senegal - Egipto y Nigeria - Marruecos, ambos como parte de unas semifinales que se estarán llevando a cabo para determinar quiénes disputarán la corona el domingo 18 de enero.

Partidos de Copa África hoy miércoles 14 de enero

Senegal - Egipto tendrá lugar a las 18:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Nigeria - Marruecos, a las 21:00 (CET), y se podrá ver oficialmente en España a través de Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

