Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026

Partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, en directo: Bélgica, Dinamarca y Austria, en vivo

La jornada internacional en Europa decidirá a los últimos clasificados para el Mundial 2026 y a las selecciones que irán a la repesca

Austria's Nicolas Seiwald, left, and Bosnia and Herzegovina's Edin Dezeko challenge for the ball a group H World Cup qualifiying soccer match between Austria and Bosnia and Herzegovina in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Heinz-Peter Bader)

Austria's Nicolas Seiwald, left, and Bosnia and Herzegovina's Edin Dezeko challenge for the ball a group H World Cup qualifiying soccer match between Austria and Bosnia and Herzegovina in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Heinz-Peter Bader) / Heinz-Peter Bader / AP

Xavi Turu

Sigue en directo todos los partidos de clasificación al Mundial de 2026 en SPORT.

Kosovo - Suiza

Suecia - Eslovenia

Bielorrusia - Grecia

Bulgaria - Georgia

Austria - Bosnia y Herzegovina

Rumanía - San Marino

Bélgica - Liechenstein

Gales - Macedonia del Norte

Escocia - Dinamarca

España - Turquía

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL