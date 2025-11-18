En directo
CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026
Partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, en directo: Bélgica, Dinamarca y Austria, en vivo
La jornada internacional en Europa decidirá a los últimos clasificados para el Mundial 2026 y a las selecciones que irán a la repesca
Xavi Turu
Sigue en directo todos los partidos de clasificación al Mundial de 2026 en SPORT.
Kosovo - Suiza
Suecia - Eslovenia
Bielorrusia - Grecia
Bulgaria - Georgia
Austria - Bosnia y Herzegovina
Rumanía - San Marino
Bélgica - Liechenstein
Gales - Macedonia del Norte
Escocia - Dinamarca
España - Turquía
BÉLGICA - LIECHTENSTEIN (7-0) I MIN. 60
¡¡Bélgica se está gustando y marca el séptimo!! Festín de los de Rudi García en Stade Maurice Dufrasne.
GALES - MACEDONIA DEL NORTE (4-1) I MIN. 57
¡¡Goooool de Gales!! El equipo local pone tierra de por medio dejando el encuentro en muy buena sintonía sobre el terreno de juego con el gol de Daniel James.
BÉLGICA - LIECHTENSTEIN (5-0) I MIN. 55
¡¡Otro gol más para Bélgica!! Sin descanso el conjunto local que busca la goleada... El quinto para la manita belga fue obra de Saelemaekers.
BÉLGICA - LIECHTENSTEIN (4-0) I MIN. 55
'Los diablos rojos' ponen el cuarto en el marcador y dejan el partido muy encarrilado. En esta segunda parte el autor del gol de los belgas fue Mechele.
KOSOVO - SUIZA (0-1) I MIN. 48
¡¡Gooooool de Suiza!! Marca el combinado que dirige Murat Yakin en este arranque de la segunda parte con un tanto de Rubén Vargas.
¡En marcha las segundas partes!
Progresivamente van arrancando los partidos de cara a la segunda parte.
¡Descanso!
Después de los primeros cuarenta y cinco minutos, estos son los marcadores:
KOSOVO - SUIZA (0-0)
SUECIA - ESLOVENIA (0-0)
BIELORRUSIA - GRECIA (0-0)
BULGARIA - GEORGIA (2-0)
AUSTRIA - BOSNIA Y HERZEGOVINA (0-1)
RUMANÍA - SAN MARINO (3-1)
BÉLGICA - LIECHTENSTEIN (3-0)
GALES - MACEDONIA DEL NORTE (3-1)
ESCOCIA - DINAMARCA (1-0)
RUMANÍA - SAN MARINO (3-1) I MIN. 45
¡¡Goooool de Rumanía!! El combinado tricolor pone más tierra de por medio al filo del descanso con el gol de Dennis Man.
BÉLGICA - LIECHTENSTEIN (3-0) I MIN. 42
Bélgica pone el tercero en el marcador gracias a otro tanto de un Doku en estado de gracia que se apunta su doblete.
GALES - MACEDONIA DEL NORTE (3-1) I MIN. 38
¡¡Goooool de Gales!! 'Los Dragones' siguen con su buen hacer sobre el tapete verde y Johnson marca el tercero para los suyos.
