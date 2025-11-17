En directo
CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026
Partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, en directo: Alemania, Países Bajos y Polonia se la juegan, en vivo
A Alemania le vale un empate ante Eslovaquia para sellar su billete al Mundial y los de Koeman deben evitar la derrota contra Malta para estar virtualmente clasificados
Xavi Turu
Sigue en directo todos los partidos de clasificación al Mundial de 2026. Vive el Alemania-Eslovaquia, el Malta-Polonia y el Países Bajos-Lituania y el resto de la jornada aquí en SPORT.
CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026
Jornada intensa la de hoy con varios conjuntos que cerraran su plaza para estar en el Mundial. Varios combinados buscarán hacerse con las primeras plazas de sus respectivos grupos, mientras que las otras selecciones que no hicieron los deberes tendrán que buscar ese espacio para la repesca.
MONTENEGRO-CROACIA
Once para los croatas con un Modric que empezará la contienda desde el banquillo a la espera de tener minutos en la segunda parte.
CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026
El Grupo G está más que apretado con un Países Bajos que depende de sí mismo para estar en el Mundial 2026. Polonia buscará la segunda plaza del grupo ante Malta, que está prácticamente descartada.
PAÍSES BAJOS-LITUANIA
De Jong también sale como titular en el once que presenta Koeman para enfrentarse a Lituania.
MALTA-POLONIA
Lewandowski, titular en el partido que enfrentará al combinado polaco ante Malta.
Los partidos de hoy
Estos son todos los encuentros que se disputarán a partir de las 20:45 horas (CET).
IRLANDA DEL NORTE-LUXEMBURGO
MALTA-POLONIA
REPÚBLICA CHECA-GIBRALTAR
PAÍSES BAJOS-LITUANIA
ALEMANIA-ESLOVAQUIA
MONTENEGRO-CROACIA
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
¡¡Hola, hola!! Arrancamos este nuevo carrusel de partidos clasificatorios para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Otra noche de fútbol desde SPORT en esta segunda semana consecutiva con partidos de selecciones. ¡¡Empezamos!!
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- Maldini, sobre la posible lista del Mundial: 'Yo si fuera seleccionador, me llevaba a ocho jugadores del Barça
- Said El Mala, alternativa para el Barça
- Buenas noticias para el Barça, Amorim no quiere a Rashford
- Bardghji cierra la puerta
- Sergi Domínguez: "No pude despedirme de Flick, pero le debo casi todo"
- Informe SPORT: El menisco, otra plaga en el Barça
- Hachazo' a Isak: 'No está preparado para jugar dos partidos completos