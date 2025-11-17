Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026

Partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, en directo: Alemania, Países Bajos y Polonia se la juegan, en vivo

A Alemania le vale un empate ante Eslovaquia para sellar su billete al Mundial y los de Koeman deben evitar la derrota contra Malta para estar virtualmente clasificados

Germany's Nick Woltemade, center, celebrates with teammates Aleksandar Pavlovic, right, and Jonathan Tah, after scoring the opening goal of his team during the World Cup 2026 group A qualifying soccer match between Northern Ireland and Germany at Windsor Park stadium, in Belfast, Northern Ireland, Monday, Oct. 13, 2025. (AP Photo/Peter Morrison)

Germany's Nick Woltemade, center, celebrates with teammates Aleksandar Pavlovic, right, and Jonathan Tah, after scoring the opening goal of his team during the World Cup 2026 group A qualifying soccer match between Northern Ireland and Germany at Windsor Park stadium, in Belfast, Northern Ireland, Monday, Oct. 13, 2025. (AP Photo/Peter Morrison) / Associated Press/LaPresse / LAP

Xavi Turu

Sigue en directo todos los partidos de clasificación al Mundial de 2026. Vive el Alemania-Eslovaquia, el Malta-Polonia y el Países Bajos-Lituania y el resto de la jornada aquí en SPORT.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL