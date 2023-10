"Antes de un partido importante, me froto la pierna con un pantalón de Kaká"

Andreas Pereira, compartió un curioso ritual de motivación en el que utilizaba los pantalones de Kaká Tuvo la oportunidad de ser recogepelotas en un partido de Champions entre el United y el Real Madrid

El exjugador del Manchester United, Andreas Pereira, compartió un curioso ritual de motivación en el que utilizaba los pantalones cortos desgastados que una vez le regaló su ídolo, Kaká, antes de los partidos. Pereira, quien actualmente brilla en el Fulham tras su salida del Manchester United en el verano de 2022, admitió que esta peculiar tradición le brinda confianza y energía.

El mediapunta brasileño, admirador de Kaká desde su infancia, tuvo la oportunidad de ser recogepelotas en un partido de la Liga de Campeones entre el Manchester United y el Real Madrid. Durante el encuentro, Pereira pidió a Kaká su camiseta, pero al ser rechazado, le pidió cualquier prenda, como un calcetín o unos pantalones cortos. Kaká le obsequió estos últimos, un gesto que perdura en la memoria de Pereira y le brinda ánimo antes de los partidos importantes.

En declaraciones a ESPN Brasil, Pereira compartió su experiencia: "Dijo que tenía un par de pantalones cortos. Le dije que serviría. Él me lo regaló, fue increíble y los pantalones cortos todavía están en una caja fuerte hasta el día de hoy. De vez en cuando, antes de un partido importante, voy a buscarlos para que me den confianza, los uso y me froto la pierna".

Además de su ritual motivacional, Pereira también tuvo la oportunidad de hablar con su ídolo, lo que le emocionó profundamente. "Hace dos semanas estuve en casa de Willian y me preguntó a quién admiraba realmente", compartió Pereira. "Dije que Kaká siempre me había gustado mucho. Dijo que conoció a Kaká y dijo que lo iba a llamar. Pensé: debe estar bromeando. Me quedé callado, eso me desanimó. Llamó, escuché su voz y no pude soportarlo, lloré. Hablé. con él y hasta el día de hoy no puedo creer que haya hablado con Kaká. Todos estaban en shock".

Andreas Pereira siguió el ejemplo de Kaká al debutar con la selección absoluta de Brasil en 2018, marcando un hito al convertirse en el primer jugador nacido fuera de Brasil en participar en un partido internacional. Su admiración por el ícono brasileño y su peculiar ritual inspirador siguen demostrando la influencia de Kaká en su carrera.