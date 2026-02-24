El partido que cambió la historia de Messi y Argentina: "Fuimos a jugar con miedo"

El mejor futbolista de todos los tiempos, Leo Messi, se sentó en el pódcast mexicano 'Miro de atrás', conducido por Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias, para conversar desde un tono informal y relajado sobre su carrera y su vida personal. El astro argentino quiso aprovechar este espacio para hablar de temas íntimos que pocas veces han salido a la luz.

Apenas acaba de arrancar la temporada de la Major League Soccer (MLS), en el que su Inter de Miami cayó derrotado en el primer partido frente a Los Ángeles (3-0). Messi disputó los 90 minutos, pero no pudo impedir el 'pinchazo' en el BMO Stadium. El rosarino encara estos meses con mucha motivación, con el objetivo de llegar bien físicamente al Mundial, que seguramente será su último, donde buscará volver a consagrarse como campeón del mundo para cerrar una carrera deportiva irrepetible.

Lionel Messi, en el pódcast "Miro de Atrás", con Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias. / Miro de Atrás

México cambió el rumbo de Argentina en el Mundial

Messi se detuvo especialmente en el Mundial de Catar 2022 y en un encuentro que, según confesó, marcó un antes y un después: el duelo de fase de grupos contra México. Argentina llegaba herida tras caer en el primer partido frente a Arabia Saudita (1-2) y estaba obligada a ganar para no despedirse prematuramente.

"Nosotros fuimos a jugar ese partido con miedo porque si perdíamos estábamos prácticamente eliminados. Después del gol ese (el 1-0 de Messi), nos soltamos y fue una liberación en todos los sentidos, volvimos otra vez al principio", reconoció. Aquel tanto suyo abrió el camino y cambió la dinámica emocional del grupo. "Era un partido que nos jugábamos muchísimo, pero, al mismo tiempo, teníamos que mirar todo lo que habíamos logrado hasta entonces. Llevábamos una racha de 36 partidos sin perder y había que volver a ganar". El impacto fue inmediato: "Nos hicimos muy fuertes, y durante el resto del Mundial tuvimos situaciones donde podríamos haber caído y nos supimos reponer. Ese partido contra México fue decisivo para el grupo", concluyó.

Maradona, una figura eterna

El futbolista argentino también habló de la primera vez que conoció a Diego Armando Maradona. "Estaba en una concentración con la selección en 2006 y me invitó para que fuera a su programa, charlar y jugar a fútbol tenis, y se me apareció en el camerino que me habían puesto. Ahí lo conocí, estaba con toda mi familia. Fue una locura".

Además, la 'pulga' mostró su profunda admiración por Maradona, quien fue su ídolo, sobre todo cuando el 'pelusa' vistió la camiseta del Newell's Old Boys, club de la infancia de Messi. "El Diego rompió todas las generaciones, crecí con él, en su etapa en Newell's. No lo vivimos tanto, pero nos enteramos".

Sus inicios difíciles en el Barça

El capitán argentino tampoco se olvidó de comentar sus inicios en el FC Barcelona. Llegó en el año 2000, con apenas 13 años, y su adaptación no fue sencilla. "Estuve seis meses sin poder jugar por todo el papeleo, y cuando jugué mi primer partido, me lesioné de la tibia y estuve tres meses parado". Sin embargo, a partir del segundo año, su progresión fue meteórica y logró debutar con el primer equipo en octubre de 2004, en aquel derbi contra el Espanyol en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Entre confidencias sobre su infancia, su paso por la selección, su breve retiro internacional y hasta cómo pidió matrimonio, Messi mostró una versión cercana y reflexiva. Con la vista puesta en su último gran desafío mundialista, el rosarino empieza a mirar hacia atrás para valorar el camino recorrido. Y lo hace con la serenidad de quien ya lo ha ganado casi todo.