París vive una noche de terror y violencia tras la Champions del PSG

Ni siquiera una prevención policial pocas veces vista frenó el caos en París. El PSG se proclamó campeón de Europa este sábado por segunda vez consecutiva, excusa que aprovecharon los aficionados radicales y ciudadanos en general de la capital francesa para destrozar la ciudad y el país.

La noche del terror en Francia se saldó con un total de 416 detenidos, más de la mitad en París (283). Así lo anunció con incredulidad el ministro del Interior Laurent Nuñez, tras una serie de actos vandálicos producidos desde las 21 horas y que se prolongaron durante la madrugada de este domingo.

Fueron más de 20.000 los aficionados que se congregaron en los Campos Elíseos tras la victoria del PSG en la tanda de penaltis frente al Arsenal, hinchas que quisieron festejar conjuntamente la segunda Champions consecutiva. Sin embargo, los altercados se produjeron en otros varios puntos de la ciudad.

Antecedentes que se repitieron

Los antecedentes permitían ser previsores. No solo hay que remontarse hasta la final de la temporada pasada, cuando hubo más de 500 detenidos, 200 heridos -un policía sigue en coma- e incluso 2 fallecidos tras la victoria del PSG sobre el Inter de Milán. También hace escasos días, la celebración de la victoria frente al Bayern Múnich en semifinales de la Champions dejó 127 detenidos.

Por todo ello, las autoridades francesas prepararon un dispositivo excepcional de seguridad en la capital y en el resto del país, con más 22.000 agentes movilizados. Según explicó el ministro horas antes de la final ante el Arsenal, 8.000 se desplegaron solo en París y en su área metropolitana. Pero no fue suficiente.

Un auténtico caos

Las imágenes hablan por sí solas. Daños irreparables en mobiliario urbano, coches arrasados, semáforos destrozados, peleas e incluso batallas con petardos contra la propia policía. Horas más tarde, los hinchas hasta bloquearon temporalmente una de las autopistas y la principal vía de circunvalación de la capital de Francia.

Paris Saint-Germain fans celebrating their team's UEFA Champions League victory at the Place du Trocadero across from the Eiffel Tower in Paris / Europa Press

La ciudad se convirtió en un caos y el país en general siguió a la deriva, con altercados en aproximadamente 15 ciudades francesas, entre ellas Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, todas sin vinculación concreta al Paris Saint-Germain.

También informó Laurent Nuñez de que siete agentes de policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en la ciudad de Agen. Dicho agente sufrió un traumatismo craneoencefálico. "Los incidentes son absolutamente inaceptables", dijo. También se pronunció al respecto Marine Le Pen, diputada de la extrema derecha francesa: "Solo en Francia la victoria de un equipo de fútbol provoca disturbios. Solo en Francia cada uno se siente obligado a encerrarse en su casa durante la noche de un triunfo para evitar enfrentarse a la violencia".

Más celebraciones este domingo

Y tras los lamentables incidentes de este sábado, las celebraciones continuarán este domingo en el Campo de Marte, donde se homenajeará tanto a los futbolistas como a Luis Enrique, que mostrará a su afición el título de campeones de la Champions. "No hay ninguna posibilidad de cancelar las celebraciones", afirmó Nuñez. "Será un evento diferente", añadió.

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Las fuerzas de seguridad prevén la congregación de hasta 90.000 personas bajo la Torre Eiffel, en esta ocasión con controles de seguridad a la entrada del recinto, que contará con un perímetro de seguridad.