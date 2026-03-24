París se queda sin palabras con Dro: "No me sorprende"

Pedro Fernández Sarmiento, más y mejor conocido como Dro, está aprovechando como nadie sus oportunidades en París. "Hay jugadores que no juegan mucho pero que han aprovechado la ocasión, como Beraldo y Dro", garantizó un pletórico Luis Enrique tras el triunfo del PSG sobre el Niza. El preparador asturiano, mermado por las incesantes lesiones que azotan a su plantilla este curso, se reinventó ante los sureños y planteó un 3-5-2 sin referencia ofensiva. Sus pupilos respondieron y golearon sin piedad a un Niza que coquetea con el descenso.

La superioridad pasmosa de los parisinos dio pie a rotaciones. Con la eliminatoria ante el Liverpool en el horizonte, Luis Enrique no arriesgó lo más mínimo y dosificó a pilares como Doué, Kvaratskhelia o un Ousmane Dembélé que saltó al césped del Allianz Riviera en el 65'.

El 'mosquito', precisamente, formó una flamante sociedad con el exculé Dro, que anotó su primer gol con la camiseta del PSG. Un tanto fruto de una jugada que el vigente campeón de Europa califica de "Fútbol total" o "Tiki-Taka".

Los parisinos amasaron el balón de lado a lado hasta que apareció la genialidad de Vitinha: un pase filtrado que rompió líneas y encontró a Dembélé. El francés, con un control orientado exquisito, conectó con el gallego, que se deshizo de su marca con clase: control con la zurda y definición con la diestra para dejar al meta sin respuesta.

"Lo que está haciendo para su edad es sencillamente magnífico"

"Con 18 años, marcar su primer gol es importante. Estoy muy contento", aseguró Luis Enrique. La competencia en la medular es feroz: Vitinha, Joao Neves, Fabián - ahora lesionado - o un Zaïre-Emery que se deshizo en elogios hacia el talento de Nigrán: "Lo que está haciendo para su edad es sencillamente magnífico. Tiene que seguir así, mantener esa confianza en sí mismo. Estaremos ahí para animarle, para crear las mejores condiciones posibles", declaró en zona mixta.

"No me sorprende", confesó Lucho. "Está mejorando, demostrando su valía. Le resulta muy fácil adaptarse a nuestro fútbol. Puede jugar en el centro junto a la defensa, pero su gran cualidad es su capacidad para entrar en el área", añadió.

Dro, encantado con Luis Enrique / EFE

Cuenta 'Le Parisien' que rápidamente estrechó vínculos con Kvaratskhelia, Zabarnyi o Kang-in Lee, compañeros con quienes es afín tanto dentro como fuera del terreno de juego. Además, acude a clases de francés dos veces por semana.

El PSG es plenamente consciente de que tiene un diamante en bruto. De hecho, el citado medio destaca en el club consideran que su madurez está incluso por encima de lo previsto. El siguiente paso es reforzar su físico, adaptarlo a la exigencia y al contacto constante de la Ligue 1. Para ello, antes de cada sesión de entrenamiento, el cuerpo técnico le diseña un plan específico que impulse su evolución sin necesidad de acelerar los tiempos.

Precoz

Dro, autor del gol número 100 del Paris Saint-Germain en esta temporada, estableció un récord de precocidad: con 18 años y 68 días, se convirtió en el quinto jugador más joven en marcar con el club desde la llegada de Qatar Sports Investments. Además, se convirtió en el futbolista más joven en lograrlo sin haber salido de la cantera parisina.

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Piano piano. Ya suma más minutos - 148' por 235' - y más partidos disputados - cinco por siete - con Luis Enrique que con Hansi Flick.