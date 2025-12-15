El Paris FC, en llamas: la supuesta amenaza del PSG se desmorona

Se las prometían felices en París. No en el Parque de los Príncipes, sino en el Stade Jean-Bouin, estadio que se encuentra a 100 metros de distancia. 46 años después, la ciudad del amor disfrutaría del derbi entre el París Saint-Germain y el Paris FC. El campeón por defecto en Francia recuperaba un enfrentamiento ante un club de su misma ciudad 36 años más tarde, siendo el Racing Club de France el último precedente, en 1989.

El fútbol es así de bonito: una calle - la Rue Claude Farrère - dividiría la capital francesa esta 2025/26. Ni que decir tiene que es el derbi más cercano del planeta - con permiso de Inter y Milan, que comparten estadio -. La entidad capitalina, respaldada económicamente por la familia Arnault y deportivamente por el grupo Red Bull, regresaba a la máxima categoría del fútbol francés tras más de 40 años de ausencia.

Se pinchó el globo

El espaldarazo financiero fue tal que querían volver a la Ligue 1 por la puerta grande: compitiéndole de tú a tú a todo un París Saint-Germain. Un objetivo, cuando menos, ambicioso. "Me parece fascinante tener un rival en París", decía Luis Enrique en noviembre de 2024. Hasta aquí, todo en orden. La realidad, año y pico después, es completamente otra: decimocuarto con 16 puntos, a cinco del descenso que marca el Nantes y a cuatro del Auxerre, antepenúltimo clasificado y que debería disputar el playoff de descenso.

La situación se volvió insostenible. El Paris FC no conoce la victoria desde el pasado 1 de noviembre y, confiado de que podría dar una alegría a su afición ante el Toulouse, ofrecieron una imagen preocupante y cayeron por 0-3.

Críticos

Una derrota que desató la furia de Ilan Kebbal, máximo artillero de la plantilla, que criticó duramente el pobre nivel del equipo: "No muchos equipos encajan goles como este, pero nosotros llevamos 15 jornadas encajando los mismos goles y cometiendo los mismos errores. Es merecido. Estamos muy limitados, tanto en ataque como en defensa y técnicamente... nos entra el pánico y encajamos goles. Tenemos que serenar la situación, esto se va a poner muy serio. Pero estamos hartos de encajar tantos goles y perder así", declaró en 'Ligue 1+'.

Un sentimiento compartido por Kevin Trapp, quien llegó a parar un penalti al inicio del choque: "Tuvimos grandes problemas a la espalda de la defensa, algo de lo que hablamos mucho antes del partido. Estoy aquí para ayudar al equipo, pero desafortunadamente no fue suficiente. ¿Hablando del mercado de fichajes? Realmente no es el momento; necesitamos empezar ganando duelos y ganando confianza. Necesitamos comunicación y agresividad, que es lo que nos faltaba", añadió.

La inversión estival en los despachos fue de 57 millones de euros en futbolistas como Otávio, Sangui, Geubbels, Moses Simon, Hamari Traoré —ex de la Real—, Ikoné o el propio Trapp, que se unieron a una plantilla que ya contaba con Ilan Kebbal o Maxime Lopez.

Está por ver si el Paris FC se repone a tiempo, pues no goza de demasiado margen clasificatorio y el próximo 4 de enero cruzará la calle para volver a verse las caras con el PSG casi 50 años después. Qué manera de empezar 2026…