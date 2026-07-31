Paredes vuelve a liarla a la espera de la sanción de la FIFA

Parece que Leadro Paredes no escarmienta. Después de que la FIFA le abrise un expediente sancionador por su grave actuación al término de la final del Mundial ante España, el capitán xeneixe ha vuelto a situarse en el centro de la polémica. En el partido de dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y el Club Deportivo O'Higgins, el centrocampista argentino volvió a protagonizar un episodio de conducta antideportiva que reaviva las dudas sobre su comportamiento sobre el terreno de juego.

En un caliente encuentro, el colegiado colombiano Wilman Roldán se acercó a Nicolás Figal para mostrarle la cartulina amarilla cuando Paredes se le encaró, empezó a protestarle de forma vehemente y le apartó el brazo. El árbitro, lejos de calmar los ánimos, no se dejó amedrentar y empujó al centrocampista argentino para después amonestarle, como hizo con su compañero de equipo. Ante esta reacción, que, por otro lado, también podría costarle una sanción al trencilla, Paredes se vió obligado a recular para seguir en un encuntro vital para los de Buenos Aires.

Finalmente, Boca Juniors selló su clasificación para los octavos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse en la tanda de penaltis (3-4). El conjunto xeneize cayó derrotado durante los 90 minutos, pero hizo valer la renta obtenida en el encuentro de ida para mantener viva su aventura continental. Sin embargo, el pase de ronda quedó en un segundo plano por una nueva acción de Leandro Paredes, que volvió a acaparar los focos por su comportamiento con el colegiado colombiano Wilmar Roldán. La escena, aunque no afectará a la sanción de la FIFA, no hace más que agravar la delicada situación del internacional argentino, inmerso en un procedimiento disciplinario abierto por el organismo internacional junto a sus compañeros de selección Nahuel Molina y Thiago Almada.

Paredes, Almada y Gavi se vieron envueltos en la tangana después de la final del Mundial / EFE

Entre todos ellos, el capitán xeneize es quien se enfrantaría a una sanción más graves, puesto que está siendo investigado por tres posibles cargos de agresión. Cabe recordar que fue el exjugador de Roma o PSG, quien desató los lamentables hechos ocurridos tras los 90 minutos en la final del Mundial en el MetLife de Nueva Jersey. Una vez se certificó la derrota de la selección albiceleste, Paredes agarró del cuello a Eric Garcia, le tiró al suelo y, posterioremente, se enfrentó a Gavi, que corrió para defender a su compañero de equipo y de selección.

Todo ello desató una tangana en la que también se vieron envueltos algos miembros de lso cuerpos técnicos de ambos combinados nacionales. Slavko Vinčić, el árbitro de la final, terminó expulsando a Paredes, a quien la Cominisión de Disciplina de la FIFA le podría poner una suspensión de hasta nueve partidos en el peor de los casos.