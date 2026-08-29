Paredes, sobre la sanción de la FIFA: "Lo raro es que a Gavi le dieron un partido y es él el que me da la piña en el pecho"

La polémica que rodeó a la final del Mundial entre España y Argentina sigue coleando más de un mes después. La FIFA ya hizo públicas sus sanciones por los incidentes que se produjeron tras el pitido final y Leandro Paredes fue, con diferencia, uno de los jugadores más castigados por su actuación en este incidente.

El centrocampista argentino recibió una suspensión de diez partidos por su participación en la tangana posterior al encuentro, además de una importante multa económica. Paredes fue señalado por varias acciones durante la pelea, en la que también estuvieron implicados futbolistas como Gavi, Nahuel Molina y Thiago Almada.

Por su parte, Gavi recibió un partido de sanción y una multa económica por conducta antideportiva. La diferencia entre ambos castigos ha provocado el malestar del centrocampista argentino, que considera desproporcionada la decisión de la FIFA.

Fotografía del pasado 19 de julio, en la que puede verse a Gavi (i) forcejeando con Leandro Paredes, tras la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr / LAVANDEIRA JR / EFE

Precisamente, Paredes se pronunció acerca de esa sanción tras la victoria de Boca Juniors ante Lanús. El argentino no entiende que la diferencia entre su castigo y el de Gavi sea tan grande y ha señalado directamente al futbolista del Barça al recordar lo sucedido durante la pelea. “Me parece exagerada. Lo raro es que a Gavi le dieron un partido y es él el que me da la piña en el pecho”, aseguró Paredes al ser preguntado por los diez partidos de suspensión.

Sin embargo, el centrocampista no quiso alimentar más la polémica y dejó claro que ahora su prioridad es intentar reducir el castigo por la vía administrativa: “Pero bueno, ya está. Ahora queda apelar y ver si pueden reducir la sanción y nada más”.

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Eso sí, la FIFA matizó cómo deberán cumplirse las sanciones tras la petición formal presentada por la AFA. En un primer momento, los castigos debían cumplirse exclusivamente en partidos de competición oficial, pero el organismo aceptó que también puedan contabilizarse los encuentros amistosos.