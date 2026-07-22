Paredes quiere seguir dando guerra: el jugador no para tras el Mundial

La derrota de Argentina en la final nos dejó imágenes en las que se demostró el mal perder de la selección albiceleste: la agresión de Ayala a Dani Olmo o los jugadores dando al espalda a España cuando levantaba la copa son algunos de los ejemplos.

No obstante, el jugador que actuó peor fue Leandro Paredes: el centrocampista agredió a Eric Garcia agarrándolo del cuello y a Gavi tirándolo al suelo y golpeándole. No hace ni cinco días del partido, con lo que lo habitual para él sería descansar unos días para reponer fuerzas y desconectar.

Pero lo que ha pasado ha sido justo lo opuesto: el jugador de 32 años no quiere parar y ya se ha incorporado a los entrenamientos de su equipo, Boca Juniors, en el que juega desde 2025 y del cual es el capitán.

Paredes no llega para comenzar la pretemporada, pues el calendario en Argentina no funciona como en la mayoría de las ligas europeas: los partidos oficiales en el país comenzaron la semana pasada con la ronda de dieciseisavos de la Copa, y esta semana ya se disputan rondas eliminatorias de la Sudamericana, segunda competición continental.

Boca tiene la ida de la eliminatoria de dieciseisavos de la Sudamericana contra O'Higgins, club chileno, el viernes a las 2:30 de la madrugada, hora española. El equipo de Buenos Aires ha confirmado que Paredes, que está en pleno ritmo de competición pese a prácticamente no haber entrenado con el equipo, entra en la convocatoria para este encuentro. Su actitud en la final fue cuanto menos cuestionable, todavía no se ha disculpado por lo sucedido, pero su compromiso es algo admirable.

El caso de Paredes, toda una excepción

Paredes no es el único jugador de la selección argentina que juega en la liga del país, pues Montiel y Otamendi defienden actualmente los colores de River Plate, pero por ahora estos no se han incorporado a la dinámica del equipo, pese a que su club tiene partido este sábado por la tarde, hora argentina.

Sus compañeros en la selección del Inter de Miami, Messi y De Paul, también tienen un partido de liga programado contra el Chicago Fire de Lewandowski esta madrugada, pero ellos no han perdonado las vacaciones.

El gesto de Paredes es todavía más admirable teniendo en cuenta que algunos jugadores que fueron eliminados mucho antes que él siguen sin haber vuelto con su equipo. Este es el caso de Neymar, quién tras tener muy poco protagonismo en el Mundial, sigue sin incorporarse con el Santos, que ya ha jugado un partido de Sudamericana en el que no le echaron mucho de menos, pues ganaron por 1 a 4.