El 'Papu' Gómez vuelve a los terrenos de juego: así será su gran evento público

Alejandro “Papu” Gómez ya está preparado para su regreso oficial a los terrenos de juego. El argentino, a sus 37 años, cumplió este pasado 20 de octubre su sanción de dos años por dopaje impuesta por la FIFA en 2023, y podría jugar este mismo fin de semana.

Actualmente, el 'Papu' entrena a las filas del Padova Calcio de la Serie B, equipo por el que firmó este mismo verano hasat 2027 y con el que ha estado entrenando todos estos meses a la espera de su regreso oficial. De hecho, este miércoles 22, el centrocampista participa en un 'meet & greet' con los aficionados 'biancoscudati' en la Macron Store de Via della Croce Rossa, donde se sacará fotografías y firmará autógrafos, lo que significará su primer gran evento público con el club.

El 'Papu Gómez' en un 'meeet & greet' del Padova Calcio / @PadovaCalcio

El equipo italiano entrenado por Matteo Andreolotti juega este domingo 26 su partido de la jornada 11 de la segunda división italiana a las 15:00h CET ante la Juve Stabia. Hay muchas expectativas con que el 'Papu' entre en la convocatoria e incluso dispute sus primeros minutos en un campo de fútbol desde el 10 de octubre de 2023 con el Monza, antes de que se le detectara terbutalina, uan sustancia prohibida que se usa para tratar afecciones respiratorias que él siempre ha defensado que era un medicamento para la tos de su hijo.

“Los primeros meses fueron duros, porque no entendía. No entendía por qué me pasaba a mí, por qué justo en mi mejor momento, en el momento más top de mi carrera, después de haber ganado un Mundial. Entonces, decís: ‘¿Por qué?’. Pero bueno, la vida a veces te da estos golpes, estas sorpresas. Y sí, la pasé mal y tenía bronca con todo, con el fútbol, con el sistema”, decía el 'Papu' recientemente en una entrevista con Julián Polo en Youtube.

El equipo del campeón del mundo y exjugador de conjuntos como San Lorenzo, Atalanta o Sevilla está actualmente en la undécima posición de la tabla, con 11 puntos en ocho partidos, sumando tres victorias, dos empates y tres derrotas.

“La responsabilidad fue absolutamente mía. El boludo fui yo en haber tomado un jarabe para la tos que no tenía que tomar. Pero tampoco para haberme comido dos años de suspensión. O sea, te pueden suspender, sí, cuatro meses, seis meses. Tomas cocaína, te fumas un porro y te dan seis meses, ¿entendés? Y yo por haberme tomado un jarabe para la tos de mi hijo, me comí dos años“, comentó en mediocampista.