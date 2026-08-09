Paolo Maldini: "Guardiola estuvo muy cerca de aceptar, incluso se puso a escribir alineaciones en hojas..."

Paolo Maldini se fue de la Federación Italiana, pero ahora ha contado en una entrevista concedida al Corriere della Sera todo lo que ocurrió entre bambalinas antes de que presentara su dimisión. Y hay un nombre que destaca por encima del resto como es el de Pep Guardiola. El técnico del Manchester City estuvo a un paso de convertirse en seleccionador de Italia.

Maldini y Leonardo querían revolucionar la ‘Azzurra’. Apostaban por un entrenador con un fútbol más ofensivo y un proyecto pensado para cambiar la identidad del fútbol italiano. Primero tantearon a Carlo Ancelotti y después fueron a por Guardiola.

"Guardiola es el entrenador que mejor encarna el juego técnico y ofensivo. A través de algunos amigos había expresado la idea de entrenar a una Selección nacional. Fuimos a verlo a Barcelona, almorzamos juntos y hablamos durante todo un día. Estaba muy tentado. Estuvo muy cerca de aceptar. Incluso se puso a escribir alineaciones en hojas...", explicó.

La operación llegó a estar realmente avanzada. Y el dinero no era el problema: "Pep nos dijo claramente: dadme un euro menos de lo que cobraba el último seleccionador y estoy dentro". ¿Por qué no acabó llegando? Por agotamiento. "Rechazó la oferta por cansancio. Viene de diez años agotadores en la Premier. Se ha operado de la espalda. Quiere descansar", apuntó.

Pero Guardiola no se limitó a escuchar la propuesta. Se implicó en el proyecto y llegó a estudiar con Maldini cómo podía construirse la nueva Italia. "Fue una discusión muy seria, estudiamos las alineaciones, desde los Sub-17 en adelante...".

Y Pep dejó una idea que Maldini no ha olvidado: el camino de Cruyff en España. "¿Sabe de qué nos habló largo y tendido Guardiola? Del impacto que Cruyff tuvo en el fútbol español. Durante dos años, todos se opusieron a él. Pero si hoy España crea talentos, es gracias a las indicaciones de Cruyff", confesó Maldini.

Finalmente, Maldini y Leonardo apostaron por Andrea Pirlo. Pero ahí llegó el choque con la Federación. Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), cambió las condiciones y asumió directamente la elección del seleccionador: "En mi opinión, ya no se puede fichar a Pirlo. A partir de hoy, el entrenador lo decido yo. A partir de hoy cambian las reglas: yo decido el entrenador y vosotros lo avaláis".

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Maldini no lo aceptó. "Si tengo una función, si tengo una responsabilidad, y tengo la intención de ejercerlas, esto es inaceptable". 24 horas después, presentó su dimisión. Se acababa así un proyecto que podía haber cambiado el rumbo del fútbol del país: "Ese era el camino. Difícil, largo; pero habría cambiado la identidad del fútbol italiano. Es una pena. Una verdadera pena".