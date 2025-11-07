El 'panorama' que le espera a Oriol Romeu en el Southampton

El corazón de Oriol Romeu (Ulldecona, 1991) se divide en varios pedazos. Ulldecona, Espanyol, Barça, Chelsea, Valencia, Stuttgart, Girona... y un Southampton que siempre será especial. No en vano defendió los intereses de los 'saints' durante siete años. Ya después, en verano de 2022, tomó un vuelo para regresar a su Catalunya natal y unirse a un Girona en el que se convertiría en el ancla de Míchel para, un año más tarde, ganarse su fichaje por el Barça. Xavi Hernández apostó por él como sustituto de un Sergio Busquets que dejaba un vacío difícil de llenar en el pivote, pero sus constantes problemas físicos, sumados al complicado curso de los azulgranas, amargaron su retorno.

Oriol Romeu, en un partido del Southampton / Google

Llegó Hansi Flick al banquillo y le trasladó que no entraba en sus planes. Fue ahí donde apareció al rescate un Míchel encantado de volver a contar con los servicios de un futbolista como Romeu, un profesional de los pies a la cabeza y que entendía su idea a la perfección. Su rendimiento fue de más a menos, como el de un Girona que vivió un año delicado.

La cesión llegó a su fin y, en su regreso a Barcelona, club y jugador acordaron la rescisión de contrato. Agente libre desde principios de septiembre, se desconocía cuál iba a ser su siguiente paso. Se le presentó la oportunidad de regresar al que fue su hogar durante siete años y ya no hubo discusión: el hijo pródigo volvía al St Mary's.

Una década de su llegada a St Mary's

"Estoy muy contento, muy ilusionado. Estoy dispuesto a ayudar desde el primer día", aseguró en sus primeras declaraciones tras su retorno al St Mary's Stadium. "Me siento afortunado de estar de vuelta y también me siento motivado para esforzarme al máximo. He sentido, tanto en el club como en la ciudad, el gran respeto y cariño que recibo. Es algo especial. Solo puedo agradecerlo y desear devolverles ese cariño con buenos partidos, buenas actuaciones, profesionalismo y respeto. Ese es mi objetivo ahora mismo, porque cuando recibes esa reacción de todos, significa mucho y solo quieres corresponder", garantizó.

"Que regrese habla por sí solo. Fui feliz aquí. Disfruté mi tiempo en el club. Crecí como jugador y como persona. Me hizo madurar en todos los aspectos de la vida", añadió. Vuelve una década después de su fichaje. Más experimentado. Realizó 256 apariciones en un periodo muy exitoso para los 'saints', siendo todo un emblema de una plantilla que logró el mejor resultado histórico del club en la Premier League en 2016, clasificándose para la fase de grupos de la Europa League ese mismo curso y alcanzando la final de la Carabao Cup un año después. Un escenario, sin embargo, completamente opuesto al que se vive a día de hoy en la costa sur de Inglaterra.

Tensión

La decadencia del Southampton es palpable. Encadenaba 12 temporadas a excepción de la 23/24 - en la Premier League, pero consumó su descenso a la Championship de forma prematura y registrando cifras terroríficas (solo dos triunfos, 26 goles a favor y 86 en contra). Una tónica que no cambiaría en absoluto en la segunda categoría del fútbol inglés, sino que se mantendría exactamente igual. De hecho, la entidad decidió prescindir de los servicios de su técnico, Will Still, tras apenas 16 partidos al frente del proyecto.

El Southampton cesa a su entrenador, Will Still / @southamptonfc

Una aventura efímera para el joven belga de 33 años, considerado la máxima expresión de la nueva generación de entrenadores. La derrota por 2-0 en casa ante el Preston North End, resultado que dejaba a los 'saints' en vigesimoprimera posición - en descenso - con tan solo dos triunfos en 13 jornadas, fue la gota que colmó el vaso.

Oriol Romeu fue 'MVP' ante el Sturm Graz e hizo un partido de excelente en el derbi / @gironaFC

Johannes Spors, director técnico del grupo propietario del Southampton, lamentó el adiós del técnico: “Will es una gran persona que lo dio todo para intentar mejorar el rendimiento y los resultados. Lamentablemente, los resultados no reflejaron el esfuerzo realizado”. La victoria ante el Queens Park Rangers dio algo de oxígeno a un Southampton que salió de la zona de castigo con Tonda Eckert como técnico interino.

Salvador

La llegada de Oriol significa un soplo de aire fresco para un Southampton huérfano de liderazgo y serenidad tras las abruptas salidas de los últimos técnicos - Russell Martin, Ivan Juric y Will Still -. Aportará, asimismo, frescura y piernas a una sala de máquinas en horas bajas tras la baja por lesión de Shea Charles y un Flynn Downes propenso a acabar en la enfermería.

Oriol Romeu, de vuelta al Southampton / X

Firma hasta el próximo 30 de junio de 2026 con un objetivo entre ceja y ceja: reconducir la situación y evitar el dramático descenso del Southampton a League One.