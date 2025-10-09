Panichelli, el 'otro Ansu' que nadie esperaba

Qué viaje el de Joaquín Panichelli (Córdoba, 2002). De dejar huella a base de goles en un heroico Mirandés que se quedó a las puertas del ascenso a Primera División a ser el '9' titular de un Alavés que nada pudo hacer cuando el Racing de Estrasburgose plantó con un maletín con ni más ni menos que 16 millones de euros. “Quiere triunfar en España pero no se cierra puertas”, aseguraba su entorno a SPORT en junio. En ningún caso iba a forzar una salida, pero llamó a su puerta el cuadro alsaciano - propiedad de BlueCo - y apostó con fuerza por su fichaje.

Debe valorarse la hazaña del Mirandés. A escasos días para el inicio de temporada, los jabatos apenas contaban con 10 integrantes en su plantilla. Tuvieron, incluso, que suspender algún partido de pretemporada. Y unos cuantos meses después, no solo se plantaron en la final del play-off de ascenso, sino que durante varios minutos fueron equipo de Primera División.

Panichelli, escogido jugador del mes de marzo de LaLiga Hypermotion / @joaco_panichelli

Revelación

Y el bueno de Panichelli fue una de las caras visibles del proyecto de Alessio Lisci. Salió de River Plate y tomó un avión con destino Vitoria en enero de 2023 para fichar por el filial del Deportivo Alavés. Dio el salto a la primera plantilla aquel verano, pero sufrió una rotura del ligamento cruzado y se buscó un destino que le permitiese continuar fogueándose en la élite: Miranda de Ebro.

Una ciudad tranquila y un club que apuesta por el talento joven. De hecho, el Mirandés trabaja con la siguiente fórmula: reclutar a jóvenes promesas a modo de cesión para que expriman todo su potencial. Y el de Córdoba brilló con luz propia en su 'erasmus': 21 goles y ocho asistencias en 46 partidos.

Archivo - Joaquín Panichelli celebra un gol con el Mirandés. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

En Vitoria tenían clarísimo que Joaquín Panichelli iba a ser el delantero titular. Se lo había ganado. Pero claro, 'novias' no le faltaban. Y llegó la propuesta del Estrasburgo, propiedad del consorcio BlueCo, liderado por Todd Boehly, cuyo club matriz es el Chelsea.

Revolución alsaciana

'Les Bleu et Blanc' eran antaño un club con aspiraciones modestas en la Ligue 1. Pero, de la mano de BlueCo, lograron acabar séptimos y clasificar para la Conference League el pasado curso e ir terceros en esta 25/26, empatados con el OM y a un solo punto del PSG. La idea de la entidad alsaciana es clara: una gestión empresarial global, una plantilla repleta de jóvenes promesas (media de edad de 22,5 años) y una visión a largo plazo.

Panichelli comparte vestuario con Kendry Páez - cedido por el Chelsea -, Julio Enciso, Emmanuel Emegha o Valentín Barco, con quien ha hecho muy buenas migas. O con los exblues Mathis Amougou, Ben Chilwell y los prestados Mike Penders y Mamadou Sarr. Y, pese a que el modelo de multipropiedad pone en riesgo la esencia del club, pues ya se produjeron manifestaciones o se mostraron pancartas en contra de la dirigencia debido a la pérdida de identidad, el Estrasburgo planta cara a gigantes como el Olympique de Marsella, el Olympique de Lyon o el propio PSG.

Pichichi (compartido con Ansu)

"De momento va todo a pedir de boca", garantiza su entorno a SPORT. Se siente muy a gusto y feliz con el funcionamiento del club y, pese a que no será fácil mantener este altísimo ritmo todo el año, el ariete argentino está en su elemento. Su adaptación fue inmediata y lo está 'enchufando' todo: cinco goles en siete partidos para colocarse en la parte más alta de la tabla de máximos artilleros de la Ligue 1.

Un pichichi que comparte, eso sí, con un Ansu Fati renacido en Mónaco. Joaquín, que cumplió 23 añitos el pasado martes 7 de octubre, convirtió un doblete en la reciente goleada de los alsacianos al Angers. Desafortudamente, eso sí, recibió un fuerte golpe en la cabeza en el choque anterior, ante el OM, pero por suerte para él y para el Estrasburgo quedó todo en un susto.

'Pique' en redes

Un pichichi compartido que desató un pequeño 'pique' en redes, pues la cuenta de 'X' en inglés del AS Mónaco puso en su biografía el mensaje "Ansu Fati máximo goleador" y recibió la respuesta del perfil del Estrasburgo, que contraatacó con una imagen de la Ligue 1 que corroboraba que era Panichelli el máximo goleador de la competición.

La cuestión es, sin embargo, que el hispanoguineano logró anotar esos cinco tantos en 160 minutos, mientras que el argentino lo hizo en 532. ¿Podrán mantener esta bonita lucha hasta final de curso?