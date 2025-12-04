Panichelli, el '9' low cost que tira la puerta abajo: "Entrar por Messi fue tremendo"

A Joaquín Panichelli (Córdoba, 2002) se le queda corta la etiqueta de revelación. Es uno de los '9' más en forma del Viejo Continente. Cómo le ha cambiado la vida a un chico que se moldeó en las inferiores de River Plate, cruzó el charco en enero de 2023 para unirse a un Deportivo Alavés en el que no podría brillar debido a una lesión de ligamento cruzado anterior, dejó huella a base de goles en un heroico Mirandés que se quedó a las puertas del ascenso a Primera División y se convirtió en la gran apuesta estival de un RC Strasbourg que se plantó en Vitoria con un maletín con 16 millones de euros.

En Mendizorrotza tenían claro que Panichelli iba a ser el '9' titular en el conjunto babazorro... hasta que se interpuso en su camino el club propiedad de BlueCo. 'Les Bleu et Blanc' eran antaño un club con aspiraciones modestas en la Ligue 1, pero, de la mano del consorcio que lidera Todd Boehly, lograron acabar séptimos y clasificar para la Conference League el pasado curso. Y, tras un inicio brutal, llegando, incluso, a empatar en el Parque de los Príncipes y vivir en la parte noble de la tabla, son ahora octavos, a nueve puntos del inesperado líder, el RC Lens.

La idea de la entidad alsaciana es clara: una gestión empresarial global, una plantilla repleta de jóvenes promesas (media de edad de 22,5 años) y una visión a largo plazo. Panichelli comparte vestuario con Kendry Páez - cedido por el Chelsea -, Julio Enciso, Emmanuel Emegha o Valentín Barco, con quien ha hecho muy buenas migas. O con los exblues Mathis Amougou, Ben Chilwell y los prestados Mike Penders y Mamadou Sarr.

Cifras de 'killer'

Hablemos de Panichelli. 10 goles en 18 partidos en lo que va de temporada 2025/26. Nueve en la Ligue 1 y uno en la Conference League. "Va todo a pedir de boca", garantizaba su entorno a SPORT el pasado mes de octubre.

Panichelli firmó un curso brillante en el Mirandés / @joaco_panichelli

En su primera aventura en el fútbol francés, consiguió adaptarse con rapidez al ritmo y la exigencia de la Ligue 1, respondiendo con goles y un rendimiento que lo sitúan como uno de los atacantes más determinantes y con mayor proyección de Europa.

Su estilo combina inteligencia para moverse entre líneas, frialdad en la definición y una notable capacidad de trabajo. En el Estrasburgo ha asumido un rol más puro de finalizador y su impacto ofensivo es notable, con un promedio de 0,79 goles por cada 90 minutos, siendo uno de los delanteros más eficientes de la Ligue 1 en este inicio de curso.

Su olfato goleador, su capacidad de trabajo y su rendimiento constante despertaron el interés de varios clubes europeos, lo que derivó en su traspaso al RC Strasbourg.

"El mejor de los nuestros"

Cumplió un sueño: debutar con la Albiceleste. Y no lo hizo de cualquier manera, pues saltó al césped en los minutos finales del triunfo ante Angola en Luanda para sustituir al mismísimo Lionel Messi. La selección argentina estuvo concentrada en Elche para preparar dicho amistoso en el Martínez Valero, escenario en el que se fotografió con el '10', a quien le dedicó unas bonitas palabras en una publicación de 'Instagram': "¡El mejor de los nuestros! Gracias por hacer feliz a tanta gente. No hay premio mayor que ese".

Panichelli, con Messi en el Martínez Valero / @joaco_panichelli

"Para él era un sueño jugar con Argentina y ya entrar por Messi fue tremendo", cuentan desde su entorno más cercano. Tiene incluso un altar a Diego Armando Maradona - al que considera casi casi como un Dios - en una estantería de su domicilio. "Aunque se esperaba la convocatoria, fue una gran alegría. Su pareja le estuvo viendo allí en Elche y están los dos muy felices. Todo lo que pueda hacer para ir al Mundial... lo hará porque es su sueño", aseguran.

Deseado

Aún es pronto para hacer cábalas sobre cuál puede ser su próximo destino, pero, como no podría ser de otra manera, está siendo observado con lupa por varios de los top europeos. Fichar por el Estrasburgo fue un paso al frente brutal para un Joaquín que se estrenaría en competición europea (Conference League) y pasaría a formar parte del consorcio liderado por Todd Boehly, BlueCo, también propietario del Chelsea.

Panichelli, uno de los '9' de moda en Europa / @RCSA

La absorción del club alsaciano, eso sí, no fue muy bien recibida por una hinchada que temía que se convirtiese en una especie de 'filial' del Chelsea. Hay hasta tres futbolistas cedidos por los londineneses y otros dos con pasado 'blue', como son los casos de Chilwell y Amougou.

Y, Emegha, capitán, se mudará a la capital inglesa una vez finalice el curso. Un movimiento que no gustó un pelo a una afición que escribió "Emegha, peón de BlueCo" en una pancarta. Guste o no, que el Chelsea tenga la potestad de captar a futbolistas del Estrasburgo no viene nada mal al argentino.