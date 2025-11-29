Palmeiras - Flamengo: horario y dónde ver la final de la Copa Libertadores

Palmeiras y Flamengo disputan la gran final de la Copa Libertadores este sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, con inicio previsto a las 22:00h (CET) peninsular española.

Este duelo entre dos de los clubes más poderosos de Brasil llega cargado de historia: ambos podrían levantar su cuarto título continental.

Palmeiras, liderado por el exculé y exbético Vitor Roque, llega con la solidez que ha caracterizado su temporada, con un equipo equilibrado, físicamente fuerte y acostumbrado a gestionar momentos de alta tensión. La defensa, con figuras como Gustavo Gómez y Andreas Pereira, se ha mostrado firme y difícil de vulnerar, lo que provoca una buena combinación con su ataque, por ahora letal, con el propio 'Tigrinho' y José Manuel 'Flaco' López.

Flamengo, por su parte, aterriza en la gran cita apoyado en un plantel de enorme jerarquía individual, con nombres destacados como Samu Lino, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta o Bruno Hernique. El equipo ha demostrado ser capaz de desequilibrar cualquier partido desde la calidad técnica y el peso ofensivo de sus referentes. El conjunto carioca ha mostrado un fútbol más vertical y de posesiones agresivas, llevando siempre los encuentros a ritmos altos y buscando imponer su talento en campo contrario.

HORARIO DEL PALMEIRAS - FLEMENGO DE LA COPA LIBERTADORES

El duelo de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo se disputará el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima. El inicio del partido será a las 18:00h en Perú, lo que supone las 22:00h (CET) en España.

DÓNDE VER EL PALMEIRAS - FLEMENGO DE LA COPA LIBERTADORES

El encuentro se puede seguir en directo desde España a través de Movistar+ y LALIGA+, la plataforma de streaming de LALIGA que ofrece transmisiones en vivo.

También se puede seguir toda la información de este duelo a través de SPORT.es, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.