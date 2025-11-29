Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
COPA LIBERTADORES

Palmeiras-Flamengo, en directo: la final de la Copa Libertadores, en vivo

Sigue en directo la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo

Vitor Roque tuvo una gran actuación en el River Plate-Palmeiras de la Libertadores

Vitor Roque tuvo una gran actuación en el River Plate-Palmeiras de la Libertadores / @LibertadoresBR

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Sigue el minuto a minuto de la gran final de la Copa Libertadores en SPORT.

