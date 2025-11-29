En directo
COPA LIBERTADORES
Palmeiras-Flamengo, en directo: la final de la Copa Libertadores, en vivo
Sigue en directo la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo
Sigue el minuto a minuto de la gran final de la Copa Libertadores en SPORT.
Lino, la gran novedad de Filipe Luis
Samu Lino, exatlético, es la gran sorpresa de un once en el que figuran Danilo, Alex Sandro, Jorginho o Bruno Henrique.
Vitor Roque lidera el XI de Palmeiras
El exculé es la gran referencia del Verdão. Gustavo Gómez lidera la zaga, Andreas Pereira es la figura de la sala de máquinas y José Manuel 'Flaco' López acompañará a 'Tigrinho' en la parcela ofensiva.
Este es el once de Abel Ferreira:
¡Buenas noches! Apasionante noche la que tenemos por delante con la disputa de la final de la Copa Libertadores. Por un lado, el Palmeiras del exazulgrana Vitor Roque y, por el otro, el Flamengo de Jorginho, Samu Lino y Filipe Luis. ¡Arrancamos con la previa!
