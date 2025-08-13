Suscripción

Palmarés de la Supercopa de Europa: todos los campeones y equipos con más títulos

Consulta los campeones de la Supercopa de Europa desde 1973 y cuantos españoles la han ganado alguna vez

El Real Madrid es el vigente campeón de la Supercopa de Europa

El Real Madrid es el vigente campeón de la Supercopa de Europa / Piotr Nowak

Alberto Teruel

Alberto Teruel

PSG y Tottenham se citan esta noche en el Bluenergy Stadium de Udine con el objetivo de conquistar la Supercopa de Europa. Los vigentes campeones de Champions y Europa League se estrenan en la competición en busca de su primer 'supercampeonato' continental.

El ganador de la presente edición tomará el relevo del Real Madrid, vigente campeón y club más laureado de la competición. Los blancos conquistaron la edición anterior después de imponerse ante la Atalanta gracias a los goles de Fede Valverde y Kylian Mbappé.

Sea cual sea el resultado, Europa tendrá un nuevo 'Supercampeón'. Desde que la primera edición de la competición se disputase en 1972 -aunque no fue hasta el año siguiente cuando la UEFA la convirtió en campeonato oficial-, un total de 25 equipos de 12 países distintos han conquistado el prestigioso trofeo.

La Supercopa de Europa consta de dos periodos diferenciados en lo que se refiere a sus participantes. De 1973 a 1999, la competición enfrentó al campeón de la Copa de Europa contra el de la Recopa. Con el cambio de milenio, la competición pasó a enfrentar al campeón de la Champions League contra el de la Europa League.

¿Cuál es el palmarés de la Supercopa de Europa?

2024 - Real Madrid

2023 - Manchester City

2022 - Real Madrid

2021 - Chelsea

2020 - Bayern Múnich

2019- Liverpool

2018- Atlético de Madrid

2017- Real Madrid

2016- Real Madrid

2015- FC Barcelona

2014 - Real Madrid

2013 - Bayern Múnich

2012 - Atlético de Madrid

2011 - FC Barcelona

2010 - Atlético de Madrid

2009 - FC Barcelona

2008 - Zenit

2007 - AC Milan

2006 - Sevilla

2005 - Liverpool

2004 - Valencia

2003 - AC Milan

2002 - Real Madrid

2001 - Liverpool

2000 - Galatasaray

1999 - Lazio

1998 - Chelsea

1997 - FC Barcelona

1996 - Juventus

1995 - Ajax

1994 - AC Milan

1993 - Parma

1992 - FC Barcelona

1991 - Manchester United

1990 - AC Milan

1989 - AC Milan

1988 - FC Malines

1987 - FC Porto

1986 - Steaua Bucarest

1985 - No se disputó

1984 - Juventus

1983 - Aberdeen

1982 - Aston Villa

1981 - No se disputó

1980 - Valencia

1979 - Nottingham Forest

1978 - RSC Anderlecht

1977 - Liverpool

1976 - RSC Anderlecht

1975 - Dynamo Kiev

1974 - No se disputó

1973 - Ajax

¿Qué equipos han ganado más veces la Supercopa de Eurocopa?

Con 6 títulos en su palmarés particular, el Real Madrid es el equipo que más veces se ha proclamado campeón en la Supercopa de Europa. Su victoria en la edición anterior permitió a los blancos liderar en solitario este prestigioso ranking, rompiendo el triple empate que hasta entonces existía con el Barça y el Milan.

6 - Real Madrid

5 - FC Barcelona

5 - AC Milan

4 Liverpool

3 - Atlético de Madrid

2 - Ajax Amsterdam

2 - Bayern de Múnich

2 - Chelsea

2 - Juventus

2 - RSC Anderlecht

2 - Valencia

Fuera del podio figura el Liverpool, ganador en cuatro ocasiones. El Atlético de Madrid, con 3 entorchados, es el equipo que más veces ha conquistado el título como 'tapado', ya que en todas sus victorias accedió como campeón de la Europa League.

Además de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, el nombre del Valencia también figura en el palmarés de la competición. Los 2 triunfos de los 'ches' elevan a 16 los títulos de equipos españoles, lo que les convierte en los grandes dominadores de la competición.

