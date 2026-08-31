El palmarés de Leo Messi con Argentina: todos los títulos y registros en la Copa América y el Mundial

Leo Messi pone punto y final a su etapa en la selección argentina. Este lunes 31 de agosto, el ocho veces ganador del Balón de Oro ha anunciado a través de un emotivo comunicado que no volverá a vestir la albiceleste, cerrando de este modo un ciclo que se extendió a lo largo de los últimos 21 años.

Con 125 goles celebrados en sus 207 partidos como internacional, Messi marcó un antes y un después para el fútbol argentino. Su paso por la selección está marcado por dos ciclos opuestos, el primero muy duro y sin títulos que estuvo a punto de precipitar su adiós y el segundo lleno de éxitos y títulos, siendo este último el que le ha permitido dejar un legado a la altura de su leyenda.

La historia de Messi con la albiceleste arrancó el ya lejano 17 de agosto de 2005 de la mano de José Pekerman con un accidentado amistoso contra Hungría en el que terminó siendo expulsado y llegó a su fin el domingo 19 de julio con la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Si bien es cierto que estos dos partidos dejan un regusto amargo, nada puede empañar una etapa plagada de éxitos en las que 'La Pulga' lideró a los suyos hacia la conquista de todos los títulos posibles.

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Leo Messi, en su último partido con la selección argentina / Tom Weller/dpa / Europa Press

El comunicado de Leo Messi

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años, que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol. Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y, aparte, vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos, Argentina!", finaliza, antes de dejar una pequeña nota: "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.

El palmarés de Leo Messi con Argentina

Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín - 2008 Copa América - 2021 y 2024 Mundial - 2022 Finalissima - 2022

Más allá de este palmarés de leyenda, Leo Messi también deja algunos récords que se antojan casi imposibles de superar. El '10' defendió los colores de la albiceleste en seis ediciones de la Copa América y del Mundial, dejando registros de 13 y 21 goles respectivamente.