Palm City FC: el club creado en 365 días que ha fichado a dos españoles para la segunda división de Dubai

El fútbol moderno cada vez cuenta con más equipos 'grandes' que, no necesariamente, son históricos. La inclusión del dinero y las grandes inversiones de fondos y agentes millonarios en el deporte más seguido del mundo hace que cada vez haya más equipos que crezcan a base de financiación y negocio.

Un ejemplo de ello se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, y se trata del Palm City FC. El club, propiedad del 'tiktoker' y 'youtuber' canadiense Soheil Varahram, de 27 años, es un club "creado en 365 días", según el propio propietario, que ha conseguido, esta temporada, el ascenso a la segunda división de los UAE. Este verano, precisamente, el club se ha dado a conocer por hacer dos se sus fichajes estrellas con acento español: el exbético Alejandro Pozuelo y Cristian Tello, exjugador del FC Barcelona.

Soheil, canadiense nacido en Austria, inició su aventura documentando el reto de "firmar un contrato profesional en 365 días". Como futbolista, su idea surgió durante su época universitaria, jugando con el equipo de la Carleton University, y más tarde en la Universidad de Ottawa. En enero de 2021 lanzó el reto en su canal de Youtube, documentando su día a día y tras pasar por equipos en Canadá, España, Austria o Alemania, unos 630 días más tarde, en 2023, firmó su primer contrato profesional en Dubai.

"El gran salto llegó cuando viajé a España con un billete de ida para un 'showcase' donde solo elegían a tres jugadores. Lo documenté todo. Luego vino la prueba con el Rayo Vallecano B, que acabó siendo una estafa, y también lo conté. Eso volvió a disparar el interés", explicó 'Var' en una entrevista con 'OneSoccer'. "Más tarde llegó un momento muy bajo, cuando decidí dejar España. Luego apareció Dubái, pero se retrasó por un problema grave de salud familiar. Hubo mucha negatividad y críticas, fue duro, pero generó otro pico de audiencia. Seguí adelante y ese camino me llevó a Alemania, Austria y finalmente de vuelta a Dubái, donde firmé".

El Palm City FC celebra un gol esta temporada / @palmcityfc

Con su sueño conseguido, tras conseguir el ascenso a la Primera División, Sohail, por el cupo de fichas internacionales, se vio sin equipo, y ahí tuvo la idea de crear un club él mismo: "En el verano de 2023, frustrado por cómo funcionan muchos clubes (jugadores lesionados sin apoyo, impagos, falta de desarrollo personal), surgió la idea. Hablé con Daniel, mi socio, y decidimos crear un club que pusiera al jugador primero y lo preparara para la vida, más allá del fútbol. Así nació Al Qabila FC".

Un club que, un año después ha tenido un 'rebranding' más moderno, con el nombre Palm City FC, y con una filosofía que pone a los jugadores en el centro. "Queremos ser el club más influyente de Oriente Medio, atraer al mejor talento y ofrecer el mejor desarrollo, dentro y fuera del campo. Que los jugadores sean estrellas, puedan ir donde quieran y tengan opciones en la vida", dice Sohail en la misma entrevista. "Todo se filtra desde la perspectiva del jugador. Algo que lo hace único es que en los otros clubes, la mayoría de las personas en la junta directiva son muy mayores. Igual son personas geniales, pero no son jugadores. Solo se centran en el negocio. Yo sigo jugando y entrenando para entenderlos. Documentamos el proyecto durante 365 los días al año para atraer recursos y personas alineadas con la visión del club".

Actualmente tercer clasificado de la segunda división de UAE con tres partidos menos, el equipo de la 'Ciudad de las Palmeras' (haciendo referencia a la Palma Jumeirah), entrenado por el también español Iñaki Beni, ex del Real Madrid, ya ha anunciado varios fichajes para 2026 y ya se codea con los grandes del continente. Tras varios contactos, tal y como explica el propietario en su canal, consiguió cerrar varios amistosos, entre ellos ante el Al-Ittihad de Arabia Saudí de Karim Benzema o N'Golo Kanté.

Cristian Tello, ante Karim Benzema / @palmcityfc

En poco tiempo, el club creado por un 'youtuber' que vio truncado su sueño de dedicarse plenamente al fútbol profesional como jugador, ha conseguido empezar a tener notoriedad en el mundo digital (una comunidad de más de millón de seguidores) y sobre el terreno de juego. Por sus manos, además de los dos españoles mencionados, han pasado jugadores como Papiss Cissé (ex del Newcastle), Matko Obradovic, Tobias Pachonik o Álvaro Bravo.