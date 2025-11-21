'Palanca' millonaria para la Juventus

Pese a no pasar por su mejor momento deportivo, la Juventus es una entidad deportiva histórica que aún llama la atención a los mayores inversores del mundo del fútbol. Este viernes, la entidad de Turín ha anunciado que ha completado una ampliación de capital que le permitirá ingresar casi 98 millones de euros, una operación destinada a "fortalecer su estrategia hasta 2027 y, sobre todo, a dar margen a la dirección deportiva en el próximo mercado de fichajes".

La operación se ha materializado mediante la emisión de 37,9 millones de nuevas acciones ordinarias, equivalentes a un 9,1% del capital social, colocadas a un precio de 2,58 euros por título mediante el procedimiento de “accelerated bookbuilding” (ABB).

La ampliación, según se explica, fue íntegramente suscrita por inversores institucionales y contó con el respaldo proporcional de los accionistas mayoritarios, entre ellos Exor, propietaria de alrededor del 65% del club, y Tether Investments, que posee en torno al 11,5%.

Según explica 'Reuters', el objetivo fundamental "es reforzar la estructura financiera del club y sostener el plan estratégico aprobado por la directiva, orientado a mantener competitividad nacional e internacional". La medida también busca aliviar las restricciones económicas que han limitado al club en los mercados de fichajes desde la venta de Matthijs de Ligt, una de las últimas operaciones de gran volumen.

Otras fuentes italianas apuntan que la inversión permitirá a la Juventus recuperar cierto margen de maniobra en su planificación, ya que la entidad necesita equilibrar cuentas y volver a reforzar una plantilla que se ha quedado corta a nivel competitivo.

Aunque la operación supone un balón de oxígeno, los expetos financieros destacan que las acciones del club cerraron con un descenso del 5,7%, situándose en 2,55 euros por título tras confirmarse el precio de emisión.

A nivel deportivo, la 'Vecchia Signiora' lleva cinco años sin conquistar la Serie A, estando lejos de su mejor nivel deportivo e institucional, cuando dominó el calcio durante 10 años seguidos. Actualmente, tras 11 jornadas disputadas, el equipo se sitúa sexto, con cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas, un balance de 14 goles a favor y 10 en contra, y a cinco puntos del liderato.