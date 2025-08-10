El Palace obra otro milagro y fulmina al 'nuevo' Liverpool

Después de ganar contra todo pronóstico al City en la final de la FA Cup, el Crystal Palace obró un nuevo milagro alzándose con el título de la Community Shield. En un partido de muchas alternativas, el trofeo se decidió en la tanda de penaltis con Devenny como héroe.

Crystal Palace - Liverpool (Community Shield) Community Shield PAL 2* 2 LIV Alineaciones Crystal Palace Henderson; Muñoz, Richards, Lacroix, Guehi (Devenny, m.94), Mitchell (Sosa, m.79); Kamada (Hughes, m.29), Wharton (Lerma, m.84); Sarr, Eze y Mateta. Liverpool Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, m.84); Jones (Endo, m.71), Szoboszlai, Wirtz (Elliott, m.84); Gakpo, Salah y Ekitiké (Mac Allister, m.71).

En un ambiente prácticamente inmejorable, Palace y Liverpool, o lo que es lo mismo ilusión contra obligación, se veían las caras en la lucha por el primer título de la temporada. Llegaban los 'reds' al estreno del curso tras un verano muy movido en el mercado de fichajes, y Arne Slot apostó de inicio por las caras nuevas con Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.

Y no le pudo salir mejor la jugada. Apenas se habían asentado ambos conjuntos sobre el terreno de juego, y el Liverpool encontró a Ekitike en la frontal del área para batir con un preciso disparo a Henderson y alterar el marcador a los cuatro minutos de juego (0-1). Mejor estreno imposible para el delantero francés.

Este varapalo inicial no trastocó los planes del Crystal Palace, que volvía a hacer de las transiciones su gran aliado. Precisamente, en una rápida acción, Virgil van Dijk cometió un claro penalti sobre Sarr, que Mateta se encargó de transformar para poner las tablas en el marcador (1-1). De nuevo empate a los quince minutos de juego.

Pero no había respiro. Justo antes del ecuador de la primera mitad, el Liverpool volvió a adelantarse mediante un centro de Frimpong que se envenenó hasta acabar entrando en la portería (1-2). Tanto del neerlandés también en su primer día como 'red' en competición oficial.

Sin más goles en la primera mitad, el conjunto 'red' inició el segundo tiempo con la clara intención de sentenciar el partido. Ekitike y Wirtz tuvieron el tercero en sus botas, pero no encontraron con éxito la portería de Henderson. Pese a la superioridad, los de Arne Slot no fueron capaces de trasladar su dominio en un nuevo tanto y empezó a sufrir las acometidas del Crystal Palace.

Hugo Ekitike y Florian Wirtz, durante la Community Shield / Associated Press/LaPresse

Los de Oliver Glasner dieron un paso adelante, y lograron su objetivo. Adam Wharton recuperó el balón en tres cuartos de campo y sirvió un excelente servicio para el tanto de Ismaila Sarr, que batió a Alisson con una sutil definición (2-2). Aunque en los minutos finales ambos conjuntos intentaron llevarse la victoria, la final se fue a la tanda de penaltis.

Los 'reds' estuvieron demasiado erráticos, con fallos de Salah, Mac Allister y Elliot, y Devenny se vistió de héroe para darle el título de la Community Shield al Crystal Palace. Segundo trofeo en sus 164 años de historia.