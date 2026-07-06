Países Bajos impulsa el fichaje de Guardiola: "Pep es la figura ideal"

La eliminación de Selección de fútbol de los Países Bajos en el último Mundial ha abierto una nueva etapa en el combinado neerlandés. El ciclo de Ronald Koeman ha llegado a su fin tras el torneo y, en el país, ya ha comenzado el debate sobre quién debe liderar el próximo proyecto con el objetivo de devolver a la 'Oranje' a la élite del fútbol internacional.

En ese escenario, el nombre de Pep Guardiola ha irrumpido con fuerza. Después de cerrar su etapa al frente del Manchester City, el técnico catalán apunta a tomarse un año sabático antes de decidir su siguiente destino. Sin embargo, varias voces autorizadas del fútbol neerlandés consideran que este contexto representa una oportunidad única para intentar convencer al entrenador de asumir el banquillo de la selección.

Pep Guardiola y Erling Haaland, en una imagen de archivo / EFE

Uno de los que más claramente ha defendido esa opción ha sido Ronald de Boer. El exinternacional neerlandés considera que Guardiola es el candidato perfecto para suceder a Ronald Koeman y cree que la Federación Neerlandesa debería aprovechar el momento para intentar su contratación, tal y como explicó en una entrevista concedida a De Telegraaf.

De Boer entiende que la llegada del técnico supondría un salto de calidad para el combinado nacional: "Sería excelente para los Países Bajos, porque Pep es la figura ideal. Presiona mucho a todos los equipos que ha entrenado, defiende un fútbol ofensivo y dominante, y no le da el balón al rival".

Además, el exfutbolista recordó el estrecho vínculo que une a Guardiola con el legado de Johan Cruyff y cree que dirigir a la selección sería la mejor forma de devolver todo lo que recibió del fútbol neerlandés: "Pep es discípulo de Cruyff. Quiere devolverle algo al fútbol neerlandés, porque como jugador y entrenador, llegó a ser quien es hoy gracias al entrenador y mentor Johan Cruyff. Lo dice en cada entrevista. Esta es la oportunidad de convertir su gratitud en acciones".

Pep Guardiola dice adiós a la Premier / EFE

A esa corriente de opinión también se ha sumado Ruud Gullit. Durante una intervención en beIN SPORTS, la leyenda neerlandesa repasó los posibles candidatos para hacerse cargo de la selección una vez concluya la etapa de Koeman.

"Siempre se supo que Ronald Koeman se marcharía tras este Mundial. Ahora tenemos que pasar página", señaló el excentrocampista. "El favorito en los Países Bajos es Arne Slot, pero creo que sigue centrado en el fútbol de clubes. También está Erik ten Hag, que actualmente es directivo del FC Twente. Sabemos que tiene una cláusula en su contrato. Y luego está Louis van Gaal, que dimitió de su puesto de asesor en el Ajax de repente", repasó.

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Finalmente, Gullit explicó por qué el nombre del entrenador catalán ha comenzado a ganar fuerza entre los aficionados y los analistas neerlandeses, aunque también advirtió del desafío que supondría. "También se habla de que Guardiola lo haga. ¿Por qué? Porque Pep habla maravillas de Johan Cruyff y le encanta el fútbol holandés. Quizás le tiente hacerlo. Si tiene el valor de hacerlo, sería fantástico. Pero la historia también nos dice que ningún seleccionador nacional ha ganado la Copa del Mundo con un país que no sea el suyo. Así que, en ese sentido, se corre un riesgo", finalizó.