Países Bajos - Polonia: Horario y dónde ver hoy el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial

Países Bajos y Polonia se enfrentan hoy jueves 4 de septiembre en el Stadion Feijenoord en el nuevo partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora es el Países Bajos - Polonia y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Ronald Koeman llegará a la disputa luego de haber vencido a Finlandia (2-0) y vencido a Malta (8-0). De esta manera, se ubican en el segundo lugar del Grupo G con 6 puntos y +10 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Jan Urban registraron una victoria sobre Lituania (1-0), una victoria sobre Malta (2-0) y una derrota ante Finlandia (2-1). Semejantemente, se posicionan en el tercer puesto de la tabla con 6 puntos y +2 en la diferencia de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que los neerlandeses se presentan como favoritos de acuerdo con su historial de duelos directos, ya que suman ocho victorias y cuatro empates en sus últimas citas. Los polacos no se imponen desde 1979, por lo que los registros están completamente de lado de La Naranja Mecánica.

En otros términos, el camino de Países Bajos hasta el final de las eliminatorias estará marcado por duelos con Lituania, Malta, Finlandia, Polonia y Lituania, mientras que Polonia se tendrá que enfrentar a Finlandia, Lituania, Países Bajos y Malta.

HORARIO DEL PAÍSES BAJOS - POLONIA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

El partido entre Países Bajos y Polonia, correspondiente a la nueva jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, se disputa hoy jueves 4 de septiembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL PAÍSES BAJOS - POLONIA DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

En España, el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial entre Países Bajos y Polonia se podrá ver en directo y online a través de UEFA TV.

También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.