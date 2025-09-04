En directo
MUNDIAL 2026
Países Bajos-Polonia, en directo: resultado y goles del partido de clasificación para el Mundial 2026, con Lewandowski y De Jong
Sigue el minuto a minuto del partido entre Países Bajos y Polonia, que podría ser decisivo al estar ambos equipos empatados a puntos
Xavi Turu
PAÍSES BAJOS - POLONIA (0-0) I MIN. 16
Mucho mejor el arranque de partido del conjunto local, sin tapujos, con las ideas muy claras y pisando el campo rival. Polonia aguanta y resiste, pero con poco balón y prácticamente ningún acercamiento al área de Verbruggen.
PAÍSES BAJOS - POLONIA (0-0) I MIN. 14
¡¡Doble ocasión clarísima para Países Bajos!! Tiro de Reijnders que pega en la madera y el rechace lo coge Dumfries que tal como viene la pelota dispara y manda el balón fuera.
PAÍSES BAJOS - POLONIA (0-0) I MIN. 11
Jugada por la banda izquierda de Gakpo que, tras una combinación en la frontal del área con un compañero, se le escapó el último control y perdió la opción de disparo. Mucha presencia ofensiva de los locales.
PAÍSES BAJOS - POLONIA (0-0) I MIN. 9
La presión de los hombres de Ronald Koeman es altísima.
PAÍSES BAJOS - POLONIA (0-0) I MIN. 8
Intenta estirarse la Polonia de Lewandowski con un balón largo para él, pero la zaga naranja despeja sin contemplaciones.
PAÍSES BAJOS - POLONIA (0-0) I MIN. 6
Dumfries es el jugador que está teniendo más participación en este arranque de partido para los de Koeman. Dominio absoluto de la Naranja Mecánica monopolizando el esférico.
PAÍSES BAJOS - POLONIA (0-0) I MIN. 3
Insiste Países Bajos por la banda derecha. Desplazamiento de Van Dijk para buscar a Dumfries que llegó desde atrás. La pelota se marchó fuera de portería.
PAÍSES BAJOS - POLONIA (0-0) I MIN. 1
Primer acercamiento de los locales con una jugada individual que intentó Reijnders, pero el control dentro del área se le fue demasiado largo.
¡Empieza el partido!
Primera posesión para los de Koeman.
¡Todo listo en Stadion Feijenoord!
Los 22 protagonistas ya están pisando el terreno de juego. Tiempo para los himnos y en nada empieza a rodar el balón.
