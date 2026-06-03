Los Países Bajos de Koeman se la pegan ante Luca Zidane

La selección de los Países Bajos dejó alguna duda sobre el papel de 'gran tapado' que muchos le otorgan en el próximo Mundial, tras caer este miércoles por 0-1 ante Argelia, en un amistoso en el que los de Ronald Koeman pagaron su falta de pegada.

Todo lo contrario que el conjunto norteafricano que se llevó la victoria de Róterdam con un espectacular zurdazo desde el vértice del área de Anis Hadj Moussa a falta de cuatro minutos para la conclusión.

El problema de los 'oranje', con quien no pudo actuar el lateral Denzel Dumfries, al que los rumores sitúan la próxima campaña en el Real Madrid, sancionado por la tarjeta roja que vio el pasado mes de marzo ante Ecuador, no fue la falta de ocasiones, que genero muchas, sino la falta de acierto.

Especialmente desafortunado se mostró el delantero Donyell Malen, que se perfila como titular en el Mundial, que gozó en la primera parte de tres buenas oportunidades para abrir el marcador.

Si a los ocho minutos el poste evitó el tanto del atacante del Roma, a los veinte no supo aprovechar una gran asistencia del debutante Crysencio Summerville y en el cuarenta y dos vio como su remate era repelido por un defensa visitante.

Pero cuando no fueron los errores del conjunto neerlandés, que vio como el colegiado anuló a los once minutos un gol a Tijjani Reijnders por fuera de juego en el inicio de la jugada, los que impidieron que se moviera el tanteador, fue el guardameta Luca Zidane quien evitó el gol.

Poco le importó al cancerbero del Granada, hijo del legendario jugador francés Zinedine Zidane, la mascara que tuvo que lucir en el rostro como protección por la fractura de mandíbula y mentón que sufrió a finales del pasado mes de abril y que le había impedido jugar a este miércoles.

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Intervenciones que envalentonaron cada vez más y más a la selección de Argelia, que comenzó a responder cada ocasión de los de Ronald Koeman con peligrosos acercamientos, que acabaron por otorgar la victoria a los 'Verts' con un espectacular gol de Hadj Moussa.